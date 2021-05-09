CHP'den İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt: En büyük acizliğin, kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın kardeşi TRT'ye çıkarken hiç sesinin çıkmamasıydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker’in üçüncüsünü yayınladığı video ile ilgili “İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirci” yorumuna karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük..." karşılığını verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Soylu’ya sert çıkarak "Senin en büyük acizliğin, kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın kardeşi TRT'ye çıkarken hiç sesinin çıkmamasıydı" sözleri ile eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün T24'te gazeteci Murat Sabuncu'nun Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine “Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Şimdi kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirci” değerlendirmesini yaptı.

TIKLAYIN: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçimi kaybeden siyaset mafyasının, Türk siyasetine musallatlığına çaresiz kalmaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yönelik şu açıklamayı yaptı:

"Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük... Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır.”

TIKLAYIN: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçimi kaybeden siyaset mafyasının, Türk siyasetine musallatlığına çaresiz kalmaktır

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise sosyal medya hesabından Soylu'ya şu karşılığı verdi:

"Senin en büyük acizliğin, kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın kardeşi TRT'ye çıkarken hiç sesinin çıkmamasıydı. Siyaset mafyasının dik alası sensin. Genel Başkanımızı Çubuk'ta linç ettirenin sen olduğunu Türkiye unutmadı! Şimdi diğer gizli oyunlarım ortaya çıkacak diye korkma."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın mektubundan medet um. Kırmızı Bültenle aranan teröristi TRT'ye çıkar. Mafya dediğin Sedat Peker'e "hayırsever iş adamı" diyene TRT'de program yaptır. Polis koruması ver ama suçlu Kılıçdaroğlu. Yersen."