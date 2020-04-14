CHP'den Fahrettin Altun hakkında 'izinsiz inşaat' suç duyurusu: Kaçak yapıların İBB tarafından yıkıldığı gün başvuruda bulundu

CHP İBB Meclis Grubu, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’taki vakıf arazisinde izinsiz inşaat gerçekleştirdiği ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Kendisi önce koruma statüsündeki bir vakıf arazini kaçak, izinsiz yapılaşmaya açıyor sonra da yakalandığı gün o araziyi kiralıyor. Kaçak iş yapmak zaten tek başına suç iken yakalanınca kiralamak da dolandırıcılık suçudur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’taki vakıf arazini kaçak yapılaşmaya açtığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Altun’un söz konusu vakıf arazisine izinsiz bir şekilde yaptırdığı yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesini yıktı. Altun’un ise aynı gün Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak araziyi kiraladığı tespit edildi.

Altun’un önce izinsiz yapılaşma gerçekleştirip daha sonra buna müdahale edildiği gün kiralama işlemlerini gerçekleştirdiğini açıklayan CHP, Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri tarafından yapılan suç duyurusunda Altun’un Boğaziçi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Kanunun amir hükmüne rağmen en üst düzeydeki bir kamu görevlisi olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından, yetkili kurumlara hiçbir şekilde başvuru yapılmadan ve gerekli izinler alınmadan, Boğaziçi öngörünüm bölgesinde bir Vakfa ait arazi üzerinde kaçak imalat yapılmıştır. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı suç teşkil eden eylemleri nedeniyle cezalandırılmaları için haklarında iddianame düzenlenerek dava açılmasına ve açılacak davaya müdahil olunacağından iddianame ve Mahkeme bilgilerinin tarafımıza bildirilmesine karar verilmesini talep ederim."

Kaftancıoğlu: İletişim Başkanı’nın kaçak işler peşinde koşması kabul edilemez

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye, ölümcül bir salgınla mücadele ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın kaçak işler peşinde koşması ve üstüne bir de kamuyu aldatmaya kalkması kabul edilemez" dedi.

Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Altun’un bu olayda üst düzey bir kamu görevlisi olarak devletin nüfuzunu kullandığı görülüyor. Kendisi önce koruma statüsündeki bir vakıf arazini kaçak, izinsiz yapılaşmaya açıyor sonra da yakalandığı gün o araziyi kiralıyor. Kaçak iş yapmak zaten tek başına suç iken yakalanınca kiralamak da dolandırıcılık suçudur. İBB ekipleri 13 Nisan’da Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nün oluruyla kaçak yapılaşmaya müdahale ediyor ve ne tesadüf ki 13 Nisan’da söz konusu arazi Altun’a kiralanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak göz göre göre hukuku ayaklar altına alarak iş ve işlemler yapan Altun hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türkiye, ölümcül bir salgınla mücadele ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın kaçak işler peşinde koşması ve üstüne bir de kamuyu aldatmaya kalkması kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi İBB meclis grubu olarak gerçekleştirdiğimiz suç duyurusunun takipçisi olacağız. O mahallede insanlar evlerine izinsiz çivi çakamazken birileri gelip keyfine göre yapılar yapamaz."