CHP’den erken seçim açıklaması: Millet bu beceriksizlikleri artık istemiyor, önüne sandık gelsin diye bekliyor

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, 'CHP Ekonomi Masası' heyetinin güney illerindeki gezisinin Hatay ayağında konuştu. Öztrak, Merkez Bankası Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesine ilişkin, “Merkez Bankası Başkanı'nı ve bakanı değiştirdiler, hayırlı olsun. Ama uçak eski, metal yorgunu. Yardımcı pilotları değiştirdiler ama kaptan eski. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” değerlendirmesini yaptı.

Öztrak, halkın erken seçim istediğini vurgulayarak “Bu beceriksizleri, bu liyakatsizleri millet artık istemiyor. Ne yaptıklarını gördü, notlarını verdi. Bir an önce önüne sandık gelsin diye bekliyor. Biz erken seçime hazırız. Millet ilk seçimde bunları evlerine gönderecek” diye konuştu.

Öztrak'ın yaptığı basın açıklamasına, Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar ve Ekonomi Masası heyetinden İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay Milletvekili Suzan Şahin de eşlik etti.

CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar, "Ekonomi Masası toplantılarında, halkımıza, CHP'nin Türkiye'yi nasıl düzlüğe çıkaracağını anlatacağız. İyi ki CHP var. Halkımız bu sayede umudunu koruyor" dedi.

"Kurbağanın gözü patladı"

Öztrak, AKP'nin "Adalet, üretim, hakça paylaşmak" sözcüklerini kullanmaya başladığını ama bu sözlerin CHP'ye ait olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2018 yılında ekonomi masasını kurduk. 2018’den öncede burada gördüğünüz adalet, üretim, hakça paylaşmak sözcüklerini o gün de kullandık seçimlerden önce, bugün de kullanıyoruz. Ama bakıyorm bugün birileri bizimle beraber bu sözcükleri kullanmaya başladı. 'Adalet' diyorlar meydanlarda... Geçmiş olsun. 18 yıldır ne yapıyordunuz? 'Üretim' diyorlar, 18 yıldır üretim neredeydi? Alıyordunuz dışarıdan sıcak parayı, şişiriyordunuz ekonomiyi. 'Hakça paylaşalım kimse dışarıda kalmasın' diyorlar. Havuz müteahhitlerinin haline, şu bütçenin haline bakın! Adamlara dolarla garantiyi verdiniz, tıkır tıkır paralarını ödüyorsunuz ama vatandaşa bir şey yok. Biz 'istikrar' diyorduk, şimdi bunlar da 'istikrar' demeye başladılar. Baktım; üç ayağı varmış programlarının. Fiyat istikrarı, finansal istikrarmış, 18 yıldır neredeydiniz? Kurbağanın gözü patladı. Şimdi kalkıp da bizim söylediklerimizi söyleyerek bu işleri çözebilmek mümkün değildir."