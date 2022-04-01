CHP'den Enes Kara tepkisi: Ailesi yalnız bıraktı, devlet yalnız bıraktı, yargı da konuyu kapattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kaldığı cemaat yurdunda maruz kaldığı baskıları bir video ile anlatan ve psikolojik olarak yıprandığını söyleyerek yaşamına son veren Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın dosyasının kapatılmasına ilişkin olarak, "Biz yıllardır bu kaçak yurtların ve göz ardı edilen yapılanmaların özellikle gençler üzerindeki etkilerini gündeme getirdik ama Enes'i ailesi yalnız bıraktı, devlet yalnız bıraktı, şimdi yargı da konuyu kapattı." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre, Ağbaba, “FETÖ’ye dokunan yanar zihniyeti başka cemaatler aracılığıyla sürdürülüyor. Enes’in davası kapanmayacak” dedi.

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

“Enes Kara'nın intiharı ve acısı hâlâ aklımızda, hâlâ yüreğimizde. Enes ölmeden önce çektiği videoda kaldığı cemaat evindeki yoğun baskıları anlatmış “Burası tüm yaşama sevincimi alıyor, özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim sadece 3 saat” diye psikolojik şiddeti teşhir edip canına kıymıştı.

"Enes'in ölümü intihar değil, cinayetti"

Enes'in ölümü intihar değil, cinayetti. Enes'i devlet, aile, din tacirleri el birliğiyle öldürdüler. Şimdi de Yargıtay'ın kararı ile Enes'i ölüme sürükleyenler, valisinden milli eğitim müdürüne kaçak yurda izin verenler ile tüm sorumlular yargıdan kaçırıldı.

Adalet ve vicdan duygusunu yitirmiş, tarikatlara teslim olmuş, Enes gibi binlerce gencimizin ıstırabını yok sayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Arkalarında hangi güç olursa olsun ne Enes'in davasını kapatacaklar, ne de gencecik insanları bizden çalan bu tarikat düzeniyle mücadeleden bizi alıkoyacaklar”

TIKLAYIN | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, cemaat yurdundaki baskıları anlatıp yaşamına son veren Enes Kara'nın dosyasını kapattı

TIKLAYIN - Tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdundaki baskıları anlatıp yaşamına son verdi