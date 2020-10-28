CHP'den Charlie Hebdo tepkisi: Hiçbir ülke, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret edemez, ettirmeyiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef karikatürüyle ilgili tepkisini dile getirdi.
CHP'li Altay şöyle konuştu:
Fransa'yla aramızda bir gerginlik var. Biz Türkiye'yiz, içeride münakaşalarımız tartışmalarımız olur ama biz dışarı döndüğümüzde Türkiye'yi bütün olarak düşünürüz. 83 milyonu bir görürüz.
Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti'ne, aziz milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz. Kabul etmeyiz. En yüksek refleksi, tepkiyi, geçmişte olduğu gibi parlamentoda ve bütün meşru zeminlerde gösteririz.
Ayrıca hiç kimsenin, hiçbir ülke ve hiçbir devlet başkanının, medya organının İslam dinine ve onun yüce Peygamberine veya başka dinlere ve peygamberlere hakaret etme küstahlığı olamaz.
İslam'da reform, Macron'un işi değildir. İslam'da reform talebinin Macron gibi birinden gelmesi, densizliktir, aymazlıktır, hadsizliktir. Herkes haddini bilecek. Karikatür bile olsa, kutsala, insanların kişilik haklarına saldırıyı, saygısızlığı düşünce özgürlüğü olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Yüce Peygamberimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ilişkin karikatürler edepsizliktir ve aşağılık ötesidir."
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