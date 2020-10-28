CHP'den Charlie Hebdo tepkisi: Hiçbir ülke, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret edemez, ettirmeyiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun karikatüründe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasıyla ilgili, "Hiçbir ülke, Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz. Kabul etmeyiz" dedi.