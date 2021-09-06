CHP'den Barzani görüşmesine ilişkin açıklama: Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı hakkında bilgi verildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetin, dün (5 Eylül), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada CHP heyetinin görüşmede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Görüşme ile ilgili CHP’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında Kuzey Irak’a çalışma ziyaretinde bulunan CHP heyeti, Erbil’de Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Heyet Ardından Bölgesel Yönetim Parlamentosunu ziyaret etti. Görüşmede, ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilirken bu ziyaretin yeni bir başlangıç olduğu vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi Heyeti, programda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) hakkında bilgi verdi” denildi.

Türkmen siyasetçilerle görüşme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı’nın yanı sıra Dış Politika Baş Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat’ın eşlik ettiği ziyarette parlamento ziyareti de yapıldı. CHP’den yapılan açıklamada bu ziyaretle ilgili de, “Parlamento Başkanı Rewaz Fayeq ile yapılan görüşmenin ardından, Türkmen siyasetçi Parlamento Başkan Yardımcısı Muna Kahveci ile bir araya gelindi. Görüşmeye Irak Türkmen Cephesi Grup Başkanvekili İmdat Bilal de katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Heyeti ardından Irak Türkmen Reform Partisi Başkanı Abdulkadir Bazergan ile bir araya geldi. Türkmen siyasetçilerle yapılan görüşmelerde kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi temennisi dile getirilirdi” denildi.

CHP heyeti bugün öğleden sonra Kerkük'e geçerek Irak Türkmen cephesi Genel Başkanı Hasan Turan ve yetkililerle görüşecek.