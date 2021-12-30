CHP'den Bahçeli'ye İBB yanıtı: Seçimlerde Abdullah Öcalan'ın mektubuna bel bağlamış bir ittifaksınız, bu suçlamayı yöneltmek size birkaç gömlek büyük gelir

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör soruşturması' başlatmasını, "Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur; İmamoğlu, suçluysa görevinden alınmalı" diye değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, CHP'den ilk yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Devlet Bahçeli, siz ki tekrar seçimlerde Abdullah Öcalan'ın mektubuna bel bağlamış bir ittifaksınız, İmamoğlu'na bu suçlamayı yöneltmek size birkaç gömlek büyük gelir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İBB için başlattığı 'terör teftişi' hakkında MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.



Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasını mı istiyorsunuz?" sorusuna "Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığının özel teftişinden suçlu olmayanın rahatsız olmasına da gerek yoktur. Eğer suç var ise cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilmeyecektir. İstanbul'a hizmet bahtiyarlıktır. Dua berekettir. Ama İBB Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir" yanıtını verdi.

Bahçeli'nin söz konusu ifadelerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi.



Özel sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "İstanbullunun size vermediği yetkiyi suç işleri bakanınızın kumpaslarıyla mı alacaksınız" dedi.

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Devlet Bahçeli, siz ki tekrar seçimlerde Abdullah Öcalan'ın mektubuna bel bağlamış bir ittifaksınız, İmamoğlu'na bu suçlamayı yöneltmek size birkaç gömlek büyük gelir. İstanbullunun size vermediği yetkiyi suç işleri bakanınızın kumpaslarıyla mı alacaksınız. Akıllanmayacaksınız!"

TIKLAYIN | Bahçeli: Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur; İmamoğlu, suçluysa görevinden alınmalı