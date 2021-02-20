T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'den Albayrak'ın açtığı davaya ilişkin açıklama: Damadı bulduk

"Merkez Bankası'ndan 'buhar olan' 128 milyar dolar yetmezmiş gibi partimizin de 500 bin TL'sine talip olduklarını öğrendik"

20 Şubat 2021 22:12

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatının parti aleyhine açtığı 500 bin liralık tazminat davasının ardından "Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk... Avukatının açıklamasından, damadın sağ salim evinde olduğunu; Merkez Bankası'ndan 'buhar olan' 128 milyar dolar yetmezmiş gibi partimizin de 500 bin TL'sine talip olduklarını öğrendik" açıklamasını yaptı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından dün, "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00'te damadı buluyoruz" notuyla yayımlanan videonun ardından bugün, "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul. Arkası yarın..." ifadeleriyle karikatür insan tiplemeleri içerisinde eski Bakan Berat Albayrak'a benzeyen bir çizgi figüre de yer verildi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'nin müvekkiline yönelik söylemlerine karşı 500 bin liralık tazminat davası açılacağını duyurmasının ardıdan CHP'den yapılan son açıklamada, "Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk... Avukatının açıklamasından, damadın sağ salim evinde olduğunu; Merkez Bankası'ndan 'buhar olan' 128 milyar dolar yetmezmiş gibi Partimizin de 500 bin TL'sine talip olduklarını öğrendik. Yarın saat 13.00'te, 'Damadı kim saklıyor?' diyeceğiz" denildi.

İsa Sinan Göktaş, Albayrak'ın görevinden ayrıldıktan sonra 'eşi ve çocuklarıyla zaman geçirdiğini' ifade etmişti.

TIKLYIN - Berat Albayrak, CHP'ye dava açıyor

Berat AlbayrakdamatCHPCHP damathazine ve maliye bakanı128 milyar dolar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24