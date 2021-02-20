CHP'den Albayrak'ın açtığı davaya ilişkin açıklama: Damadı bulduk

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından dün, "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00'te damadı buluyoruz" notuyla yayımlanan videonun ardından bugün, "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul. Arkası yarın..." ifadeleriyle karikatür insan tiplemeleri içerisinde eski Bakan Berat Albayrak'a benzeyen bir çizgi figüre de yer verildi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'nin müvekkiline yönelik söylemlerine karşı 500 bin liralık tazminat davası açılacağını duyurmasının ardıdan CHP'den yapılan son açıklamada, "Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk... Avukatının açıklamasından, damadın sağ salim evinde olduğunu; Merkez Bankası'ndan 'buhar olan' 128 milyar dolar yetmezmiş gibi Partimizin de 500 bin TL'sine talip olduklarını öğrendik. Yarın saat 13.00'te, 'Damadı kim saklıyor?' diyeceğiz" denildi.

İsa Sinan Göktaş, Albayrak'ın görevinden ayrıldıktan sonra 'eşi ve çocuklarıyla zaman geçirdiğini' ifade etmişti.

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