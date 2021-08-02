CHP'den AKP'nin paylaşımına yanıt: Neden sildiniz Kataristan cengaverleri?

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Katar'ın Türkiye'de süren yangınlarda görev alması için ekip göndermesine ilişkin olarak, "Katarlı itfaiyeciler Türkiye'de sınavsız yangın söndürecekmiş" paylaşımını silmesine ilişkin olarak, "Neden sildiniz Kataristan cengaverleri?" diye soruldu.

Türkiye günlerdir yangınla mücadele ederken, Katar, yangınlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi. AKP İstanbul, konuyla ilgili olarak yapılan bir haberi alıntılayarak, "Katarlı itfaiyeciler Türkiye'de sınavsız yangın söndürecekmiş" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketledi.

CHP, AKP'nin tweetini alıntılayarak, "Ülke yandı, Ak Parti #Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, yanıp kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler!" ifadelerini kullandı.

Paylaşım, CHP'nin yanıtından bir süre sonra silindi.

CHP Genel Merkezi'n resmi Twitter hesabından ise AKP'nin silinen paylaşımının ekran görüntüsü paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Neden sildiniz Kataristan cengaverleri? Bakın paylaşıyoruz, ülkemiz yanarken milletimiz sizin neyle uğraştığınızı görsün."