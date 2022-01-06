CHP'nin "2021’de kadınlar" raporunda İstanbul Sözleşmesi vurgusu: Kadın mücadelesine yaşatılan en ağır darbelerden biri!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Kazanımları Kaybetmeme ve Hak Mücadelesi’nin Özneleri: 2021’de Kadınlar Raporu’nu” hazırladı. Karaca, raporu; “2022 yılından biz, kadınlar olarak daha umutluyuz. Çünkü kadın dayanışması ve kadın mücadelesini yan yana, omuz omuza dayanışarak daha da büyüteceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, kadının insan hakları alanındaki mücadelesinin zaferle sonuçlanacağı süreci hep birlikte biz kadınlar getireceğiz" açıklaması ile değerlendirdi.

CHP'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Kazanımları Kaybetmeme ve Hak Mücadelesinin Özneleri: 2021’de Kadınlar Raporu’nu” hazırladı. Raporda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“İktidar mensupları ve Sarayın adamları güçlerine rıza gösterilmesi için bol propaganda, çokça yalan ve icraatsız bir masalı 2021’de ortaya koymaktan gocunmadı, yüksünmedi, geri durmadı. İktidar mensuplarının, geriye götüren girişimlerine ve çoklu hak ihlallerine rağmen kadınlar; aktif özneler olarak 2021 yılını bugüne dek kazanımlarını korumaya ayırdı. 2021’i dayanışma ve toplumsal muhalefet etmenin örneklerini evde, işyerinde, sokakta, eylemlerde, kampanyalarda, yer alabildikleri ölçüde TV’lerde, platformlarda, sendikalarda, sivil alanlarda, adliye koridorlarında, hapishane parmaklıkları ardında, dijital ortamlarda her ortam ve her fırsatta ortaya koyarak geride bıraktı.”

Raporda, ayrıca şu verilere yer verildi:

OECD raporuna göre, Türkiye’de kadınların yüzde 38’i şiddet mağduru; NG Araştırma raporuna göre, Türkiye’de beş kadından biri fiziksel şiddet görüyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun tuttuğu kadın cinayetleri istatistiğine göre, 2021 yılında en az 367 kadın erkekler tarafından katledildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2021 Yıllık Veri Raporu'nda yer alan verilere göre ise 2021 yılında erkekler tarafından en az 280 kadın öldürülürken, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği’nin 2021’de yayımladığı Salgında Kadın Olmak Araştırması’nın sonuçları, Covid-19 salgını sürecinde kadınların sağlık hizmetlerine erişimde zorlandıklarını, yoksullaştıklarını, ücretsiz bakım emeği yüklerinin dramatik bir şekilde arttığını ve hane içindeki hali hazırda salgın öncesinde de çok yaygın bir şekilde var olan şiddetin devam ettiğini gösteriyor. Rapora göre kadınların yüzde 73'ü şiddetin en az birine maruz kaldı.

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nin verilerine göre, hükmedilen nafakaların sadece yüzde 20,7’si ödenirken, en az yüzde 50,7’si hiç ödenmedi.

KA-DER, tartışma programları konuklarının 10’da 1’inden azının kadın olduğunu, incelenen 2089 programın yüzde 77’sinde hiç kadın konuk olmadığını tespit etti.

TİHV'e göre 2020 yılında kadınlar ve LGBTİ+'lar tarafından yapılmak istenen en az 18 toplantı ve gösteriye kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu en az 164 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı.

DİSK’e bağlı Genel-İş’in hazırladığı rapora göre kadın işçilerin yüzde 38’inin koronavirüs sürecinde gelirleri düştü.”

Karaca, raporu; şu sözlerle değerlendirdi:

"2021 yılında kadın mücadelesinde yaşananları, kadın hakları alanında yaşanan hak ihlallerini, kadın mücadelesi veren ve kadın mücadelesini görünür kılan sivil toplum örgütlerinin hazırladığı raporlardan da faydalanarak raporlaştırıp kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2021 yılı Saray’ın her alanda olduğu gibi insan hakları alanında da derin ihlaller yarattığı ve bu ihlallerden de beslenmeye çalıştığı bir yıl oldu. İnsan hakları alanında derin ihlallerin ve gerçekten tüm dünyanın dikkatini çeken ihlallerin bir diğeri de kadın hakları mücadelesi ve kadının insan hakları alanında yaşanan ihlaller oldu.

İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı, eril bir akıl tarafından tek bir imzayla hukuksuzca çıkılmış olması uzun yıllardır süren kadın mücadelesine aslında yaşatılan en ağır darbelerden birisi oldu. Ama kadınların mücadelesi, dayanışması İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı çıkılmasıyla daha da güçlendi, daha da kenetlendi. Kadın cinayetleri sonrasında uygulanan eril akılla iyi hal indirimleri, kadına karşı şiddetin her geçen gün artması ve nafaka konusunda getirilmeye çalışılan başka başka düzenlemelerle kadının insan hakları alanında çok daha derin ve çetin bir mücadelenin 2022 yılında verileceğini açık ve net bir göstergesi. Ancak 2022 yılından biz, kadınlar olarak daha umutluyuz. Çünkü kadın dayanışması ve kadın mücadelesini yan yana, omuz omuza dayanışarak daha da büyüteceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, kadının insan hakları alanındaki mücadelesinin zaferle sonuçlanacağı süreci hep birlikte biz kadınlar getireceğiz." (ANKA)