CHP’den ‘100 milyon TL’lik zarar’ iddiası: 9 liralık kite 60 lira mı verildi?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yerli Covid-19 test kitlerine ilişkin tartışmaların yaşandığı dönemde kitlerin bakanlığa 4 ay arayla 6 kat fiyat farkıyla satıldığını iddia etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ihalesiyle alınan kitlerin fiyatını açıkladığını ancak mart ayında USHAŞ’tan alınan aynı kitin fiyatından bahsetmediğine dikkati çeken CHP'li Emir, "9 TL’lik kitin 9 dolara yani o dönemki kurla yaklaşık 60 TL’den alındığı" iddiasını ortaya attı. Vekil Emir, "Bu iddia doğruysa devletin 100 milyon TL’ye yakın zararı olabilir” dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP'li Emir, “Biz de zaten bunu soruyoruz. Temmuz ayında tanesine 9.8 TL verdiğiniz aynı kiti bundan dört ay önce USHAŞ’tan neden çok daha pahalıya aldınız. 9 TL’lik kitin o dönem yaklaşık 9 dolardan yani o günkü kurla 60 TL’den alındığını duyuyoruz. Bu iddia doğruysa 2 milyonun üzerinde kitin yaklaşık 6-7 katlık bir fiyat farkıyla alınmış olduğu ve devletin burada 100 milyon TL’ye kadar zarara uğramış olabileceği ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Emir, test kitinin alım sürecine yönelik iddiaların halen yanıtsız kaldığını ve bu konuda defalarca soru önergesi vermiş olmasına karşın, bakanlığın ısrarla bu konuda yanıt vermediğine dikkat çekti.