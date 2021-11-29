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CHP'de Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı ertelendi

Karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak 2022 tarihine ertelendi

29 Kasım 2021 15:42

CHP'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki kararı, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak'a erteledi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edildi.

CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplandı. 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edildi.

Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle 3 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

Tanju ÖzcanAlim Karacachpkarar
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