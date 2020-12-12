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Politika

CHP, Konya İl Başkanı hakkında taciz soruşturması başlattı

12 Aralık 2020 18:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki taciz iddiaları için soruşturma başlatılması talimatı verdi.

CHP, bir kadın tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben yazılmış mektubun ardından harekete geçti. Kadın kaleme aldığı mektubunda, ziyarete gittiği Konya İl Başkanı Barış Beştaş’ın burs vaadiyle kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Babası parti üyesi olan kadının mektubunun hemen ardından Bektaş hakkında Yüksek Disiplin Kurulu, disiplin soruşturması başlatarak, savunmasını istedi.

 

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