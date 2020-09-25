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Politika

CHP'de Sezgin Tanrıkulu ve Orhan Sarıbal'a yeni görev

Kurultayda Parti Meclisi dışında falan isimlerin görevlendirmeleri devam ediyor

25 Eylül 2020 18:47

CHP'de 37. Olağan Genel Kurultay'da Parti Meclisi (PM) dışında kalan isimlere yönelik görevlendirmeler devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa Milletvekili ve PM üyesi Orhan Sarıbal'ı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu başdanışman olarak görevlendirdi.

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