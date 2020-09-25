CHP'de Sezgin Tanrıkulu ve Orhan Sarıbal'a yeni görev

Sarıbal, CHP'nin 37. Olağan Genel Kurultayı öncesi Tarım Politikaları ve Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 37. Olağan Kurultay sonrası oluşan Merkez Yönetim Kurulunda (MYK), Tarım Politikaları ve Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı kaldırıldığı için Sarıbal, MYK'da yer almamıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün (24 Eylül 2020) Sarıbal'ı Başdanışman olarak atadı.

Tarım raporunu yazmıştı

Ziraat Mühendisi olan ve Bursa'da çiftçilik yapmayı sürdüren Sarıbal'ın "AKP ve Tarımdaki Çöküş – Üretemeyen Tarım Ülkesi" raporu ve 18 yıllık AKP iktidarında tarım ve hayvancılığın geldiği durumu içeren geniş raporu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önsözüyle yayınlanmış ve basında geniş yer bulmuştu.

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Son 3 ayda Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e, Karadeniz'den Trakya'ya kadar Türkiye turu yapan Sarıbal'ın gözlemlerini ve çözüm önerilerini içeren yeni bir rapor hazırlığında olduğu bildirildi.

Orhan Sarıbal, Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü dönemde olduğu gibi Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri ile ilgili çalışmaları koordine edecek.

Sezgin Tanrıkulu'na da yeni görev

Ayrıca Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu da başdanışman olarak görevlendirdi.

Daha önce de PM'ye giremeyen Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz, başdanışman olarak görevlendirilmişti.