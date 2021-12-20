CHP'de kurultayı erteleme planı MYK'da görüşülecek

Milliyet'ten Mehtap Gökemir'in haberine göre CHP, 2022'de yapılması gereken kurultayı "seçim atmosferine girildiği" gerekçesiyle bir yıl ertelemeyi planlıyor. Buna göre kurultayın 2023'e ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CHP'li kurmaylar, kurultay tarihinin seçim sonrasına bırakılması gerektiğini belirterek, "Seçim atmosferine toplum girmiş vaziyette. Partinin kendi içine dönmesini istemiyoruz. Alanda olmalıyız. Bu ortamda kongre yapmayız. Seçim sonrasına kalır" değerlendirmesini yapıyor.

MYK'da Mersin'den sonra yapılacak olan ikinci mitingin yeri ve tarihinin de konuşulması bekleniyor. Mersin'den sonra ikinci mitingin Aydın'da yapılması görüşü ağırlık kazandı.

CHP Genel Başkanı, il ziyaretleri kapsamında 22-23 Aralık tarihlerinde Adana'da olacak. Kılıçdaroğlu, 22 Aralık Çarşamba akşamı Adana'da gençlerle buluşacak. Kılıçdaroğlu 23 Aralık tarihinde sabah saatlerinde kamyoncularla, nakliyecilerle bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı, 23 Aralık'ta da sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, çiftçi birlikleri ve iş dünyasıyla da buluşacak, açılışlara katılacak.

CHP Parti Meclisi de (PM) bu ay sonu toplanacak ve yılın son toplantısını gerçekleştirecek.