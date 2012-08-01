CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 ay sonra yeniden İletişim, Tanıtım ve Medya ile İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirdiği Gürsel Tekin’in ilk icraatı: Başın düşerse dara CHP’yi ara...

Tekin, bu sloganla Genel Merkez’deki çağrı merkezlerini yeniden organize edeceklerini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Okan Konuralp'in haberinde Tekin, Kılıçdaroğlu’nun da onayını alan çalışma kapsamında, bazı önemli illerde yeni çağrı merkezleri oluşturacaklarını kaydetti.

Tekin'in açıklamaları şöyle:

“Ekonomi, hukuk, terör, kent, çevre, HES, AVM, şiddet, işkence, cinsel istismar, patron baskısı, vb. başlıklarda toplayabileceğimiz milyonlarca mağdur vatandaşımız var. Tüm bu mağduriyetlerle ilgilenen, yakından ilgilenen bir çalışma içerisinde olacağız. Bizi arayan bir vatandaşımızın sorunuyla yakından ilgileneceğiz. Örneğin Malatya’da bir Alevi ailemize yapılan saldırı sonrasında oraya ilk CHP vekillerinin gitmesi gibi tüm sorun alanlarına en kısa sürede ulaşacağız.

CHP Genel Merkezi’nde kurulmak istenen ancak işlevsellik kazanamayan çağrı merkezi sistemini de bu perspektifle yeniden ele alacağız. Genel Merkez ile bazı önemli il merkezlerinde 24 saat hizmet veren bir sistem oluşacak. Vatandaşımızın başı ne zaman dara düşse, CHP’yi arayacak. Dörtyol’daki polis kardeşlerimiz de arayacak, patronu tarafından gayri insanı ve gayri ahlaki şekilde çalıştırılan işçimiz de..."