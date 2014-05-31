CHP: Cumhuriyet Mitingleri’ne katılan anneler, Gezi’ye katılan gençlere limon dağıttı

CHP, Bilim Araştırma Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sencer Ayata, başkanlığında çalışan Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun hazırladığı son "Politika Notu"nda Gezi Parkı direnişi ele alındı. Metinde Cumhuriyet mitinglerine katılan kimselerin Gezi Parkı direnişinde de rol oynadığı belirtilerek, “Çoğunluğu Cumhuriyet Mitingleri’ne de katılmış olan anneler eylemcilere limon ve sirke dağıtmış, zorda kalanları evlerinde misafi r etmiş ve oturdukları semtlerde ellerinde Atatürk bayrakları ile yürümüşlerdir. Sonuçta Gezi Hareketi Türkiye’nin siyaset dünyasına güçlenmiş ve önemli siyasi roller üstelenebilecek çok sayıda kadını katmayı başarmıştır” denildi.

“Gezi hareketi” başlığı ile yayımlanan metinde, direniş “Gezi hareketine katılım,” “Gezi hareketi’nin ortaya çıkardığı tepkinin kaynakları,” “Gezi süreci ve sonuçları,” “Gezi hareketi ve CHP” başlıkları altında incelendi.

CHP’nin yayımladığı “Gezi hareketi” isimli politika notundan satır başları şöyle:

“Öğrenciler, beyaz yakalılar, Aleviler, işçiler, kadınlar, esnaf, Kürtler, LGBT bireyler ve topluluklar, eylemlere doğrudan katılmasalar da destek veren ev kadınları ve daha birçok toplum kesimi süreç içinde yer almıştır.

Diğer bir deyişle genç katılımı kadar önemli bir boyut da kadın katılımıdır. Türkiye’de giderek artan toplumsal ve kültürel çatışmanın merkezinde yer alan kadınlar, protestolara ve siyaset sahnesine doğrudan, tüm ağırlıkları ile katılmıştır

Gezi Hareketi’nin çoğulcu ve eşitlikçi karakteri, kurallı yaşama yapılan güçlü vurgu, yeniliğe açıklık, şiddete yer vermeyen yaratıcı eylem yaklaşımı tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Diğer bir deyişle dünya kamuoyu, Türkiye’de demokratik kültürü ve çağdaş yaşam tarzını benimsemiş dışa açık, geniş ve etkin bir toplum kesiminin var olduğunu görmüştür

Gençler genellikle az çocuklu ailelerden gelmektedir. Çocuk merkezli çekirdek ailelerin çocuklarıdır. Çoğunun eğitim düzeyi Türkiye ortalamalarının üzerinde olan bu aileler henüz çocukları doğmadan çocuk ve çocuk yetiştirme hakkında kitaplar okumuş kimselerdir

Gençlerin, bireyselliği ön plana çıkartan, kendilerine buyurganlıkla yaklaşılmasından hoşlanmayan, aşırı denetime tepki gösteren ve otoriter eğilimlerin karşısına hemen dikilebilen kimseler olmaları büyük ölçüde aile, akran ve başta televizyon olmak üzere medyanın etkilerinin sonucu olmuştur

Gezi Hareketi’ne en yoğun olarak katılanlar, aralarında beyaz yakalıların çoğunluğu oluşturduğu ücretliler ve öğrencilerdir. Katılımcıların gövdesini yüksek eğitimli, kayıtlı istihdam altında çalışan, uzmanlaşmış meslek sahibi, kentli beyaz yakalılar ve öğrenciler oluşturmuştur.

Gezi Parkı’nda en yoğun olarak temsil edilen grup beyaz yakalılar yani “yeni orta sınıf”tır.

Gençler ve örgütlü gruplar arasında bir duygudaşlık ve yeni bağlar oluşmuştur.Gezi Hareketi’nin Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde oluşan siyasal ve toplumsal muhalefet birikiminden tamamen kopuk olduğu görüşü olguları tam olarak yansıtmamaktadır. Tüm farklılıklara rağmen önceki protesto hareketleri ile Gezi Hareketi arasındaki bazı ortak noktalar göz ardı edilmemelidir

Çoğunluğu Cumhuriyet Mitingleri’ne de katılmış olan anneler eylemcilere limon ve sirke dağıtmış, zorda kalanları evlerinde misafi r etmiş ve oturdukları semtlerde ellerinde Atatürk bayrakları ile yürümüşlerdir. Sonuçta Gezi Hareketi Türkiye’nin siyaset dünyasına güçlenmiş ve önemli siyasi roller üstelenebilecek çok sayıda kadını katmayı başarmıştır”

Metnin tamamını okumak için tıklayınız