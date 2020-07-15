CHP 'çoklu baro' kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununa ilişkin, "Yarın Anayasa Mahkemesi'nden öğlen saatlerinde randevu isteyeceğiz, iptali istemi ile başvuru yapacağım" dedi.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CHP, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce açıklandığı gibi, iptali istemiyle AYM'ye başvuru yapacak.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununa ilişkin, "Yarın AYM'den öğlen saatlerinde randevu isteyeceğiz, iptali istemi ile başvuru yapacağım" dedi.

TIKLAYIN: Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi