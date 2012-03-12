CHP: Çocuklarımızın geleceği kindarlara teslim edilmeyecek!



T24 - CHP Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkanlığı’nda toplandı. CHP MYK, dün yaşanan TBMM Milli Eğitim Bakanlığı Komisyonu’ndaki kavgayı değerlendirdikten sonra bir bildiri yayımladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin tarafından açıklanan MYK Bildirisi şöyle:

“11 Mart günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çatısı altında iktidar partisinin zorbaları tarafından Türk demokrasisine, siyasi tarihimize bir utanç sayfası olarak geçecek bir darbe vurulmuştur.

Muhalefete mensup milletvekilleri salona alınmamış, kendilerine söz hakkı verilmemiş ve oylamaya katılmaları zorla önlenmiştir.

Bununla da yetinilmemiş, CHP milletvekilleri tartaklanmış ve yere düşen bir milletvekilimiz yerdeyken insanlığa ve geleneklerimize aykırı bir anlayışla tekmelenmiştir. Bu eşkıyaya yakışan davranışlar zincirinin bütün halkaları sorumsuz ve anti-demokratik nitelikleriyle vahimdir. Demokrasi çiğnenmiş, Meclis İçtüzük hükümleri ihlal edilmiş, insanlık onuru ve milletimizin iradesi ayaklar altına alınmıştır.



Meclis, Başbakanlık noterine dönüştürüldü



Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki iktidar çoğunluğu ve onun adına hareket eden yetkilileri artık kendilerini yasama organının kurallarıyla bağlı görmemekte, sadece yürütmenin başından aldıkları emirleri yerine getirmektedirler .

Meclis, Başbakanlık noterine dönüştürülmüş, tek adam yönetiminin insafına terk edilmiştir.

Yargı bağımsızlığının yok edilerek yürütmenin vesayeti altına alınmasından sonra, kuvvetler ayrılığının sona erdirilmesi süreci şimdi yasama organının Hükümetin emir-komuta zincirine bağlanmasıyla tamamlanmak istenmektedir.



Çocuklarızın geleceği kindarlara teslim edilmeyecek



Ancak AKP’nin burada hesap edemediği hayati bir nokta vardır. O da Cumhuriyet Halk Partisinin varlığı ve halkımızın demokrasimize sahip çıkma iradesi, gücü ve kararlılığıdır.

Sanılıyor ki kaba kuvvetle veya yandaş hukuk ve medyayla muhalefet sindirilecek ve susturulacaktır.

AKP yanılmaktadır. CHP, demokrasimizi zorbalığa, hukuksuzluğa, dayatmalara asla teslim etmeyecektir. Cumhuriyeti kuran ve demokratik rejimi getiren CHP, halkımızla birlikte demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlükleri egemen kılma mücadelesine hiçbir engel tanımadan ve korkmadan devam edecektir. Aydınlık karanlığı yeninceye kadar CHP meşalesi yanacaktır.

Bir noktayı daha vurgulamak istiyoruz. CHP, Milli Eğitim Komisyonundan her türlü hukuk ihlaliyle geçirilen ve dolayısıyla hükümsüz olan 4+4+4 yasa teklifine karşıdır. Bu yasa çocuklarımızı çok erken yaşlarda çalışmaya, kızlarımızı evliliğe zorlayacaktır. Fırsat eşitliği yok edilmekte, sınıfsal farklılıklar derinleştirilmekte, kast sistemi oluşturulmaktadır. Yoksul aileler yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Toplumumuz çocuk işçi, çocuk gelin, çocuk anneler ve yoksul ailelerle dolu bir topluma dönüşecek, iktidar partisinin kindarları ise sömürülerine devam edeceklerdir. CHP, çocuklarımızın geleceğini sömürü, kin ve nefret üzerine kurulu AKP zihniyetine teslim etmeyecektir.



CHP, demokrasimizin yok edilmesine müsaade etmeyecek



CHP, demokrasimizin yok edilmesine, çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına müsaade etmeyecek, bu doğrultuda mücadelesini demokratik yöntemlerle ve hukuk yoluyla sürdürecektir. Yarınlar, aydınlığın, hak ve hukukun ve demokrasinin olacaktır.”