-CHP ÇELİK HAKKINDA SORUŞTURMA İSTEDİ TBMM (A.A) - 14.07.2010 - CHP, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında, ''Seviye Belirleme Sınavı (SBS) konusunda görevi kötüye kullandığı ve yetkisini suistimal ettiği'' gerekçesiyle Meclis soruşturması açılmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan soruşturma önergesinde, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun, bir önceki Bakan Hüseyin Çelik döneminde başlatılan SBS'nin 6 ve 7. sınıflarda kaldırıldığını duyurduğu anımsatıldı. Önergede, Bakan Çubukçu'nun ''öğrenci, veli, okul ve eğitim sistemi üzerinde SBS'nin olumsuz etkileri olduğunun tespit edildiğini açıkladığı'' kaydedildi. Önergede, Çelik tarafından 3 yıl önce, ''kimseden görüş alınmadan ve hiçbir araştırma yapılmadan'' uygulamaya konulan ''Ortaöğretim Geçiş Sistemi ve Seviye Belirleme Sınavı''nın, Bakan Çubukçu'nun ''yanlış bir uygulama'' sözleriyle kaosa dönüştüğü öne sürüldü. Çelik tarafından ''büyük bir yenilik'' olarak sunulan bu sınav sisteminin, tüm eleştirilere rağmen uygulandığı, milyonlarca öğrenci ve ailenin mağdur olduğu iddia edildi. Meclis soruşturması önergesinde ''Hüseyin Çelik'in bakanlığı döneminde başlayan sınav sistemi neticesinde, kamu yararı ilkesine aykırı olarak 3 yıl boyunca kamu kaynakları israf edilmiş, TCK'nın 257. maddesi uyarınca görevini kötüye kullanmış, yetkisini suistimal etmiş, kişilerin (anne-baba-öğrenci) mağduriyetine ve kamunun zararına sebep olmuştur'' iddiasına yer verildi. Önergede, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 'Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları'' ilkesine aykırı davrandığı da öne sürülen Çelik hakkında Meclis Soruşturması açılmasını istendi.