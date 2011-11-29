CHP Çanakkale'deki Topçamlar Tabyası'nı tartışmaya açtı



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Çanakkale’yi geçilmez yapan TopçamlarTabyaları’nı tartışmaya açtı. Sarıbaş, ilgisizlikten dolayı namluları toprakta gömülü olan tabyaların sayısını ve alınacak önlemleriKültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a sordu. Bakan Günay’a, “Tarihi TopçamlarTabyaları’nın kayıtları tutulmuş mudur? Tutuldu ise TopçamlarTabyaları’nın kayıtları nerededir? Bu Kıyatlara göre toplam kaç adet Topçamlar Tabyaları vardır” dedi. Sarıbaş, tabyaların herhangi bir yere ya da kişi üstüne zimmetlenip zimmetlenmediğine dikkat çekti .Sarıbaş’ın verdiği bilgiye göre, Topçamlar Tabyaları, Çanakkale-İzmir karayolunun 18.Kilometresinde tarlalarda çürümeye terk edildi. 1883-1888 yılları arasında Osmanlı Sultanı Abdülaziz Han döneminde Çanakkale Boğazının savunmasını güçlendirmek üzere yaptırılan tabyalar, Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Çanakkale Savaşları sırasında kullanılıyor. Sarıbaş, bakan Günay’a, “Tarihi TopçamlarTabyaları’na gün yüzüne çıkarılarak sahiplenmesi ve sergilenerek halkımızın ziyaretlerine sunulması için bir çalışmanız olacak mı."