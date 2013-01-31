T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP Büyükşehir Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, beraberindeki Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ile CHP adına yüksek mahkemeye başvuruda bulunduktan sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 2013 18:31

CHP, Büyükşehir Yasası'nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, beraberindeki Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ile CHP adına yüksek mahkemeye başvuruda bulunduktan sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Öztürk, 6360 sayılı yasa ile 13 ilde büyükşehir belediyesi ve 26 ilde ilçe kurulmasının öngörüldüğünü belirtti. CHP olarak yeni büyükşehirler kurulmasına bir itirazlarının olmadığını dile getiren Öztürk, ''Ancak, kanunun içerisinde bazı maddeler, Anayasa'ya aykırıdır. Bu nedenle, 121 CHP milletvekili olarak bu kanunun bazı maddelerinin iptal edilmesi istemiyle dava açtık'' dedi. Öztürk, şöyle devam etti:

''Dava dilekçesinde de belirtildiği gibi, kanunun birinci, ikinci, dördüncü, altıncı ve on yedinci maddesi. Yine geçici ikinci maddesi ve otuz dördüncü maddesi Anayasa'ya aykırıdır. Esas olarak başlıca itiraz noktamız, köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması, yine kaldırılan belediyelerde referandum yapılmaksızın o belediyelerin kaldırılması ikinci itiraz noktamız. Üçüncü itiraz noktamız da yine hepimiz biliyoruz ki büyükşehir belediyesi vasıtasıyla kırsal kesime etkin ve verimli bir hizmet götürmek mümkün değildir. Daha önce belediye sınırları dışındaki köylere hizmet, il genel meclisi üyeleri eliyle ve il encümenleri vasıtasıyla yapılıyordu. Köy muhtarları etkin olarak görev yapıyorlardı. Şimdi köylerin tüzel kişiliği kaldırıldı ve mahalleye dönüştürüldü. Köy muhtarları merkez valisi yapıldı, hatta vali yardımcısı yapıldı. Etkinlikleri ve anlamı yitirildi. Köyler aslında bizim devlet yapılanmamızın ve demokrasimizin en temel taşlarıdır ve dolayısıyla köyleri ortadan kaldırmak, köylü düşmanı, faşist bir anlayışın, zihniyetin tipik tezahüründen ibarettir. Şimdi örneğin Mardin'de köy korucuları var, bunların hepsi şimdi mahalle korucusu oldu.''

Atatürk'ün ''Köylü milletin efendisidir'' dediğini anımsatan Öztürk, ''Bu yasayla köylü milletin efendisi olmaktan, zaten çıkmıştı da şimdi hukuken de çıkarılmış oluyor'' değerlendirmesinde bulundu.
İktidar partisinin, ''iktidarını uzatmak ve her ne pahasına olursa olsun bazı belediyeleri almak için ya seçim sistemini değiştirdiğini ya da yargıyı kullanarak belediyeleri itibarsızlaştırmaya'' çalıştığını ileri süren Öztürk, ''AKP, halkın vermediği belediyeleri ya yargı yoluyla ele almakta ya da parlamentodaki çoğunluğuna dayanarak, bir gece yarısı yasalar yaparak, o belediyelerde hakimiyet kurmak istemektedir'' iddiasında bulundu.

Öztürk, bu nedenle, Şişli'de, Yenimahalle'de ve Hatay'da sınırların değiştirildiğini savunarak, ''İşte bizim itirazımızın temel noktalarından birisi de bu sınırların değiştirilmesine yönelik düzenlemedir. Bu tür düzenlemeler geçmişte yapıldı ama o iktidarlar iktidarlarının ecellerini uzatamadılar. Şimdi aynısını AKP yapıyor. Ne yaparsa yapsın, bu belediyeleri alamayacak'' diye konuştu.
 

ETİKETLER

CHPAnayasa Mahkemesi

İlgili Haberler

Köşk, Büyükşehir Yasası'nı onayladı, Maslak ve Ayazağa Sarıyer’e bağlandı

Cumhurbaşkanı Gül, Büyükşehir Yasası'nı onaylayarak Başbakanlığa gönderdi

Gül, onayladığı Büyükşehir Yasası için ne dedi?

Gül yasa hakkında, 'Anayasayla ilgili kısmını dikkatle ve titiz şekilde incelettim' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24