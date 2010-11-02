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Politika

CHP, BÜLENT ECEVİT'İ ANACAK ANKARA (A.A)

02 Kasım 2010 14:24

-CHP, BÜLENT ECEVİT'İ ANACAK ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - CHP Genel Sekreteri Önder Sav, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in ölümünün 4. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi.  CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Sav, il ve ilçe başkanlarına bir genelge göndererek 5 Kasım Cuma günü yapılacak Bülent Ecevit'i anma toplantısını duyurdu ve geniş katılımın sağlanmasını istedi.  Genelgesinde, dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, CHP'nin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in ölümünün 4. yılında anılmasına karar verildiğini ifade eden Sav, şunları kaydetti: ''Ülkemizin yetiştirdiği devlet ve siyaset adamları arasında ayrıcalıklı ve önemli bir yeri olan Genel Başkanımız Bülent Ecevit için uzun yıllar milletvekilliği, bakanlık, genel sekreterlik, genel başkanlık yaptığı CHP binasında bir anma toplantısı düzenlenmiştir. Sevgili Bülent Ecevit'i her geçen gün daha büyük bir özlemle arıyor, saygı ile anıyoruz. Ecevit, siyaset ötesi yazarlığı, şairliği, öz Türkçe'yi çok güzel konuşması yanında örnek bir eş olması bakımından da toplumumuzda özel bir konumu vardır.'' Sav, Rahşan Ecevit'in de katılacağı anma toplantısının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması ile başlayacağını, Gazeteci-Yazar Fikret Bila'nın yöneteceği toplantıda ise CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay ve Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı'nın görüşlerini açıklayacağını kaydetti.  Sav, 5 Kasım Cuma günü saat 16.00'da parti genel merkezinde düzenlenecek etkinliğin, tüm CHP ailesine, örgütüne ve Bülent Ecevit'i sevenlere açık olduğunu bildirdi. 

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