CHP, bugün 5 büyükşehir adayını açıklayacak

CHP, İyi Parti ile yerel seçimlerde iş birliği yapılmasına yönelik sağlanan uzlaşının ardından bugün İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa adaylarını kamuoyuna açıklayacak. İstanbul için Ekrem İmamoğlu’nun isminin bugün resmen duyurulması beklenirken, kulislerde Ankara adayının da açıklanabileceği dile getiriliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’de dün gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) ardından bugün de ikinci bir MYK ve Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. CHP’de bugün İYİ Parti ile sağlanan uzlaşı kapsamında işbirliği yapılacak pek çok büyükşehirin açıklanması bekleniyor. CHP, daha önce uzlaşı kapsamında olan ve kendi yönetiminde olan Tekirdağ, Muğla, Aydın, Hatay ve Eskişehir olmak üzere toplam 5 büyükşehiri açıklamıştı. CHP’nin bugün de aralarında İstanbul’un da olduğu işbirliği kapsamında yer alan İzmir dışındaki büyükşehirlerin açıklayabileceği konuşuluyor. CHP’de daha önce 24 Aralık’ta yapılacağı duyurulan PM toplantısının 6 gün öne alınarak bugün yapılacak olması parti kulislerinde sürprizlerin yaşanabileceği yorumlarına neden oluyor.

Edinilen bilgiye göre; toplantıda; İyi Parti ile işbirliği kapsamında uzlaşılan Antalya, Adana, Bursa gibi büyükşehirlerin yanı sıra iki partinin de kendi adayıyla yarışacağı Mersin adayının da açıklanması bekleniyor. Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana’da Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bursa’da ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in isminin açıklanacağı ifade ediliyor. İşbirliği kapsamında olmayan ve her iki partinin da ayrı aday çıkaracağı Mersin Büyükşehir adaylığı için CHP kulislerinde Serdal Kuyucuoğlu ile Vahap Seçer’in ismi öne çıkıyor.

İmamoğlu açıklanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebiyle İstanbul adayının da bugünkü toplantıda gündeme geleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta evinde ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul adayı olarak bugünkü toplantıda resmen açıklanacağı belirtiliyor. İmamoğlu’nun büyükşehir adayı olmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi için ise Mehmet Çalık’ın isminin konuşulduğu belirtiliyor.

İki isim PM’de belirlenecek

Ankara Büyükşehir adayının da bugünkü toplantıda açıklanabileceği yönünde beklentiler dün gün boyu parti kulislerinde dile getirildi. Parti kaynakları bugün açıklanmaması halinde Ankara adayının bir hafta içinde yapılması planlanan gelecek PM’de kesinlikle açıklanacağını ifade ediyor. Parti yönetiminde Ankara adayının bugünkü toplantıda açıklanmasına yönelik bir hazırlık bulunmazken, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun inisiyatif alarak bugünkü toplantıda Mansur Yavaş ya da Cengiz Topel Yıldırım’ın isminin PM’ye getirilebileceği konuşuluyor. Yavaş’ın isminin PM gündemine gelmesi durumunda bazı üyelerin gizli oylama talep edeceği de ifade ediliyor.

İttifak ilçeleri beklemede

İşbirliği kapsamına girmeyen bazı il, ilçe ve belde belediye adaylarının da bugünkü toplantıda açıklanması bekleniyor. CHP’nin İyi Parti ile işbirliği görüşmeleri devam ederken, bu kapsamda yer alan il ve ilçe adaylarının daha sonra açıklanacağı ifade ediliyor.