CHP bu kez erken davranıyor

Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil başkanlığındaki komisyon, Türkiye’nin dört bir yanındaki adayları eleyerek, genel merkeze kapsamlı bir rapor hazırlayacak. En geç Kasım ayında pek çok yerdeki belediye başkan adaylarını açıklayacak olan CHP lideri Deniz Baykal’ın en büyük hedefi ise Ankara ve İstanbul’u kazanmak. CHP’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski ODTÜ Rektörü Prof. Ural Akbulut’un ismi ağırlıklı olarak dillendiriliyor. CHP’nin 2004 seçimlerindeki adayı Yılmaz Ateş’in bu kez adaylığı düşünmediği ve yakın çevresine, “Ben genel başkan yardımcısıyım. Ankara için adaylığım söz konusu değil” dediği öğrenildi.



Kesici ve Kozlu isimleri...

CHP, 1994’ten beri kazanamadığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bu defa daha dikkatli davranıyor. CHP kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İlhan Kesici ile Cem Kozlu’nun isimleri ağırlık kazanıyor. Baykal’ın, İstanbul’da, Bakırköy dışındaki tüm ilçe belediye başkanlarını da yeniden aday göstereceği belirtiliyor.



Kocaeli’nde Sirmen...

Kocaeli’nde eski başkan Sefa Sirmen, Muğla’da mevcut başkan Osman Gürün, Trabzon’da da Volkan Canalioğlu tekrar aday gösterilecek. Eskişehir için DSP’li Yılmaz Büyükerşen ile temasa geçen CHP yönetiminin, Büyükerşen’den haber beklediği öğrenildi. CHP geçen seçimlerde Eskişehir’den aday çıkartmayarak, Büyükerşen’in seçimi yeniden kazanmasında en büyük etken olmuştu. CHP yönetiminin Ordu’da, DSP’li Belediye Başkanı Seyit Torun’u ikna ettiği öğrenildi. AKP’den seçildikten sonra bağımsız olan Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin’in de partiyle temasa geçtiği ve CHP’nin adayı olmak istediği öğrenildi.



İzmir’de Kocaoğlu ile devam

Gaziantep’te eski bakan Mustafa Yılmaz ile yarışa girecek olan CHP, Mersin ve İzmir’de ise mevcut başkanları koruyacak. Baykal’ın, Mersin’de, Macit Özcan’ı, İzmir’de ise Aziz Kocaoğlu’nu yeniden aday göstereceği ifade ediliyor.

Baykal’ın memleketi Antalya’da ise sürpriz bir isme görev vereceği belirtiliyor. Antalya için parti kulislerinde dahi henüz bir isim telaffuz edilmiyor.



Sedefçi aday olmayacak

Bir süre cevzaevinde yatan ve hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi’nin, bu defa aday yapılmayacağı ifade edilirken, Çanakkale’de mevcut Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a yeniden şans verileceği ileri sürülüyor.



