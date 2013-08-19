CHP: 'Bozdağ siyasi prim yapmaya çalışıyor'

Geçtiğimiz gün Hacı Bektaş Veli etkinliklerinde uğradığı yumruklu saldırının CHP tarafından kınanmamasını eleştiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'CHP'lilerin saldırganı anlından öpmedikleri kaldı' demişti.

Bozdağ'a yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'den geldi. Keskin, bakanın doğru söylemediğini, olayı kınamış olduklarını ifade etti.

'Bakan doğru söylemiyor'

NTV'nin canlı yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, saldırının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hemen orada kınandığını hatırlatarak, saldırıdan önce gerçekleşen protestoyu da durdurmaya çalıştıklarını söyledi.

Keskin, 'Ben Hacı Bektaş etkinliklerinde Sayın Bakan Bozdağ ile yanyana oturuyordum. Sayın bakan konuşmaya başladığında protesto ettiler. Ben bunu durdurmak için müdahele ettim ama maalesef başarılı olamadım. Sayın bakan konuşmasını uzattı ve kürsüden inerken bir kişinin saldırısına maruz kaldı. Sayın bakan bizim bunu kınamadığımızı söylüyor. Halbuki Sayın Genel Başkan da ben de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunduk' dedi.

"Bakan doğru söylemiyor" diye sözlerine devam eden Keskin 'Genel Başkan bu olayı tasvip etmediğini konuşmasının başında söyledi. Hacı Bektaş'ın "incinsen de incitme" sözünü hatırlatarak burada barışın hakim olması gerektiğini söyledi. Bu konuşmasıyla bakana yapılan saldırıyı da kınamış oldu' şeklinde konuştu.

'Siyasi prim peşinde'

Bozdağ'ın eleştirilerinde haksız olduğunu ve siyasi prim yapmaya çalıştığını söyleyen Keskin, 'Güvenlik güçleri saldırıyı yapan kişiye aşırı güç uygulayınca milletvekillerimiz de daha fazla zarar görmedisi istemedi. Güvenlik güçleriyle halkın karşı karşıya gelmelerini engellemek istediler.

'Bir bakanın 3 gündür temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp buradan siyasi prim toplamaya çalışması bir bakana yakışmayacak bir tavırdır' dedi.