CHP blok listeli kurultayda iktidar yolunu arayacak

T24 - CHP, bugün partiyi seçime götürecek kadroyu belirleyecek. 81 il başkanından “blok” liste yapması için tam yetki alan Kılıçdaroğlu, konuşmasında seçim kampanyası ve iktidar hedeflerini ortaya koyacak. Kılıçdaroğlu, her yıl 900 bin kişiye istihdam, mazotta vergilerin kaldırılması, sendikal özgürlüklerin genişletilmesi, üniversite harcının kaldırılması, toplumun korkularından kurtarılması, 2B alanlarının köylülere verilmesi, enerji alanında 3.5 milyar dolar yatırım, demokratik yeni anayasa” sözü verecek. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kurultayda konuşma yapmayacağı ve “eski genel başkanlar”a ayrılan yerde değil, Antalya delegasyonuyla oturacağı bildirildi.

CHP’nin 15. olağanüstü kurultayı bugün 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası için inşa edilmiş olan Ankara Arena Spor Salonu’nda toplanıyor. 12 bin kişilik salonun tamamıyla dolması beklenirken kurultaya katılımın 30-40 bin kişi civarında olabileceği belirtiliyor. Rahşan Ecevit, Sevinç İnönü ve Sabih Kanadoğlu’nun onur konuğu olacağı kurultayda CHP’nin eski genel başkanları için Kılıçdaroğlu’nun yanında yer ayrıldı.

Baykal’ın Antalya delegeleriyle birlikte oturmayı planladığı öğrenildi. Divan başkanının seçiminden sonra kürsüye çıkacak olan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının 1 saat sürmesi bekleniyor. Çalışma ve hesap raporlarının görüşülmesinden sonra da parti meclisi seçimi yapılacak. Baykal’ın konuşma yapmayacağı öğrenildi. Baykal’ın yakın çevresindekiler “Görüşlerini söyledi, doğruları anlattı, uyarılarını yaptı. Artık kurultayda konuşmasına gerek yok” görüşünü dile getirdi.

Kurultaydan önceki haftayı yapacağı konuşmayı hazırlamakla geçiren Kılıçdaroğlu, mesajlarının bir bölümünü hükümete yönelik eleştirilere diğer bölümünü ise CHP’nin iktidara gelmesi durumunda yapacağı icraatlara ayıracak. CHP liderinin önemle üzerinde duracağı konuların şunlar olması bekleniyor:

Çalışma hayatı: İşçilerin sorunlarına ve taşeronlaşmaya dikkat çekecek. Sendikal özgürlükler vaat edecek.

İşsizlik: Ekonomi, yoksulluk ve işsizlik konuşmanın en öncelikli başlığı olacak. CHP iktidarında yılda 900 bin kişiye istihdam sözü verecek.

Korku toplumu: Demokratik bir yeni anayasa vaat edecek. CHP’nin Türkiye’yi korku toplumu olmaktan çıkaracağını, yasadışı telefon dinlemeleri ve yasadışı aramaların son bulacağını ifade edecek. Geçen hafta lokantalara yapılan polis baskınlarını eleştirecek. Medyaya baskılara dikkat çekerek basın özgürlüğü sözü verecek.

Tarım ve 2B alanları: Tarım sektöründe mazota uygulanan Özel Tüketim Vergisi’ kaldırma ve mazot fiyatını sabitleme sözü verecek. Orman arazisi vasfını yitirmiş 2B alanlarının köylülere verilmesi vaadinde bulunacak.

Enerji: Hükümetin enerji politikalarının yanlışlığını vurgulayacak. Enerji alanında üç buçuk milyar dolar yatırım sözü verecek.

Avrupa da hatalı: Dış politika konusunda hükümetin Avrupa Birliği konusundaki samimiyetsizliğini vurgulayacak. AB İlerleme Raporu’ndaki hükümete yönelik eleştirileri ön plana çıkaracak. Özellikle kadın-erkek eşitliğinde yaşanan sorunlara değinecek. Türkiye’nin AB sürecinin ilerlememesinde Avrupa Birliği’nin hatalarına da işaret edecek.

Yolsuzluk: Yolsuzluklar üzerinde duracak. Toplumun yüzde 50’sinin Türkiye’de yolsuzlukların arttığı yönündeki algısına dikkat çekecek.

Eğitim ve gençlik: Üniversite öğrencilerine yönelik polis şiddetini eleştirecek, gençlerin yanında olma sözü verecek. CHP iktidarında YÖK’ün ve öğrenci harçlarının kaldırılacağını açıklayacak.

Güneydoğu: Güneydoğu meselesinde partisinin yeni yaklaşımlarını anlatacak. Kimsenin kimliğine karşı olmadıklarını, ancak etnik siyaset de yapmayacaklarını vurgulayacak.

Emekliler: Emeklilere enflasyon üzerinde maaş artışı sözü verecek.

Dış politika: Ortadoğu’da din temelli olmayan dış politika izleneek. Çin ve Hindistan ile ilişkilere önem verilecek.



Kurultayda eski genel başkanlar için Kılıçdaroğlu’nun yanında yer ayrıldı. Baykal’ın Antalya delegeleriyle birlikte oturmayı planladığı ve konuşmayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde “TBMM grubu”, “örgüt”, “Baykal ve Sav ekiplerinin temsili” dengeleri gözetilecek. Kadın ve gençlerin temsil oranı artacak.



İl başkanlarından destek

CHP’nin 81 il başkanı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na “blok” listesini yapması için tam yetki verdi. Cumhuriyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına, “Kimse milletvekili olma beklentisiyle gelmesin. Sosyal demokraside ayrışmalar düşünce temelinde olabilir. Ancak ben vekil olamadım diye ayrışma olmaz” mesajı verdiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun “başarılı olamazsam giderim” sözünü de il başkanlarına tekrarladığı öğrenildi.



Divan Başkanı Aziz Kocaoğlu

CHP İl Başkanları, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, 15. Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi üyeliklerine seçimin “blok liste” yöntemiyle yapılması ve divan başkanlığına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun önerilmesi yönünde karara varıldı. Toplantıda her il başkanından PM’de görmek istedikleri isimler de alındı.



‘Başarısız olursak giderim’

Toplantı öncesinde ve sonrasında bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu’na bir il başkanı “Başarılı olmazsam giderim, diyorsunuz. Biz sizi her zaman genel başkan görmek istiyoruz” dedi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, kendisine “Ben hayatım boyunca doğruları söylemeyi ilke edinmiş birisiyim. Başarılı olmazsam bu makamda kalmam. O sözüm bir sözdür. Sizi üzmesin” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında kendilerine bazı eski milletvekilleri ve bakanların geldiğini ifade ederek “Teveccüh edip geliyorlar. Ama hiçbiri milletvekili olma beklentisiyle gelmesin. Sosyal demokraside ayrışmalar düşünce temelinde olabilir. Ancak ben milletvekili olamadım diyerek ayrışma olmaz, olmamalıdır” dediği öğrenildi. İl başkanlarının daha sık toplantı istemesi üzerine de Kılıçdaroğlu’nun “Bundan sonra daha sık toplanacağız. Zaten önümüzde seçim var. Milletvekili adaylarının belirlenmesinde nasıl bir yol izleneceğine de yine toplanarak beraber karar vereceğiz. Belediyeler, kendi işleriyle ilgili hizmetlerini yaparlar. İl örgütlerinin görevi partiyi iktidara taşımaktır” dediği bildirildi.



‘Halkla birlikte olun’

Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına, “Gününüzün yarısını meyhanelerde geçirmeyin. Tabii ki bazı davetler olabilir. Bu tür davetlere ben de katılıyorum. Bir kadeh bir şey içiyorum. Ama sürekli oralarda oturmayın. Halkla birlikte olun, çalışın. Din adamlarıyla barışık olun. Cami cemaatiyle ilişkiniz iyi olsun” mesajı verdiği de öğrenildi.

Bazı il başkanlarının, önseçimle milletvekili belirlenecek illerin bir an önce belirlenmesi yönündeki talepleri üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Önseçim konusunda bazı illerde sorun olabilir. Ama önseçim yapılacak yerleri de zamanı gelince birlikte kararlaştırırız. Sizlerle görüşürüz” dediği öğrenildi. İl başkanlarının 7 bölgeden PM’de birer temsilcinin olmasını istemeleri üzerine toplantıda bu yönde karar verilemediği Gürsel Tekin’in de, “Bu işi çözeriz” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun seçimlerin ardından tüzük kurultayı sözü verdiği öğrenildi.



Tekin: Sokağın sesini dinlediler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, il başkanlarının “blok liste” kararını, “İl başkanlarımız duyarlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu iktidar yolunu açmıştır. Toplumda büyük bir umut uyandırmıştır. Toplantıda iki il başkanımız ‘buraya gelmeden önce kahve bakkal dolaştım, Kılıçdaroğlu için büyük bir umut var’ dedi. Sokağın sesini dinlediler. Sokak iç didişme değil, iktidar bekliyor” dedi.







80 koltuğa 2 bin 500 aday



Kılıçdaroğlu’nun önüne dün itibariyle yaklaşık 2 bin 500 kişinin “PM’ye girmek istiyorum” dilekçesi geldi. İl başkanlarından da 80 kişilik PM için isim önerileri alan Kılıçdaroğlu, yaklaşık 7 ay içinde çalışacağı üçüncü MYK’nın belirleneceği PM için listeye son şeklini bu sabah verecek. İl başkanlarının da isteğiyle PM seçimi, blok liste yöntemiyle yapılacak. Dünü, “PM listesinde olup olmayacaklarını” öğrenmeye çalışmakla geçiren bazı “dilekçeciler” ,kurultayda olası bir çarşaf liste önergesi için nabız yoklamaya başladılar.



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Kılıdaroğlu’nun Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirmek için partiye davet ettiği eski Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyal, dün sabah çekilme kararı aldı. Ziyal, Kılıçdaroğlu’na, “Siyasete atılma kararımdan vazgeçtim. Size başarılar diliyorum” diyerek görevi kabul edemeyeceğini iletti. Ziyal’in yerine bir başka emekli büyükelçi Osman Korutürk’ün getirilmesi bekleniyor. Prof. Binnaz Toprak’ın adı da PM için geçiyor.