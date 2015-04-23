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CHP binasındaki Davutoğlu karikatürüne polis müdahalesi

Konya'da CHP binasına asılan ve üzerinde ’23 Nisan koltuğuna küçükler oturur. Sayın hemşerimizin 23 Nisan Başbakanlığını kutluyoruz’ yazan pankart polis tarafından kaldırıldı

23 Nisan 2015 21:58

Konya’da CHP Gençlik Kolları tarafından parti il binasına, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ilkokul önlüklü, elinde makasla kesilmiş adam figürleriyle makam koltuğunda otururken karikatürize edilmiş resminin bulunduğu ve üzerinde ’23 Nisan koltuğuna küçükler oturur. Sayın hemşerimizin 23 Nisan Başbakanlığını kutluyoruz’ yazılı pankart asıldı.

CHP İl Başkanlığı’nın bulunduğu 8 katlı binanın ön cephesine asılan pankart, yaklaşık yarım saat sonra polisin müdahalesi sonrası indirildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik pankartı niçin astıklarını anlattı. Sokakta halkın nabzını tuttuklarını belirten Killik, "Bizim en çok karşılaştığımız eleştirilerden biri Başbakan'ın kendi koltuğuna kendi hakim olmadığı. Üst bir akıl tarafından yönlendirildiği. Bu açıkça saraydaki şahsiyeti işaret eden bir söylem. Saraydaki şahsiyetin Ahmet Davutoğlu’nu kullandığı ve yönlendirdiği yönünde eleştiri alıyoruz. Konyalı hemşerileri de bunu söylüyor" dedi. Bu duruma üzüldüklerini ifade eden Killik, "Konyalı bir hemşerisi olarak onun düştüğü durumu ‘Yönlendirme Başbakan, 23 Nisan Başbakanı’ diyerek bunu vurgulamak istedik. Böyle bir duruma düşmesinden kendisi adına üzülüyoruz. Pankart hazırlayarak da bunun mesajını vermek istedik" diye konuştu.

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