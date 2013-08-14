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Politika

CHP binasında böcek bulundu!

Milletvekillerinin de katıldığı, dün düzenlenen bir toplantı sonrası, sandalyelerden birinin altından böcek çıktı. Polis, binayı inceledi

14 Ağustos 2013 17:03

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı'nda dün CHP'li bazı milletvekillerinin de katıldığı bir toplantı düzenlendi. Gülsuyu'nda son günlerde yaşanan silahlı saldırılar ve devamında gelişen olayların konuşulduğu öğrenilen toplantı bittikten sonra binada kalanlar sandalyelerden birinin altında bir cihazın varlığını farketti.
Maltepe İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Evin Gençosmanoğlu, " Dün önemli bir toplantımız vardı. Gülsuyu'ndaki olayla ilgili bir toplantımız vardı. 3 tane milletvekilimiz buradaydı o toplantının bitiminde bu olay ortaya çıktı. Daha önce karşılaşmadığımız bir olay" diye konuştu.
 
Durumun polise bildirilmesi üzerine uzman ekipler olay yerine gelip ayrıntılı bir arama yaptı. Dinleme cihazı olduğu ileri sürülen cihaz incelenmek üzere polisler tarafından götürüldü.
 
Milletvekillerinin da hazır bulunduğu toplantıyı habercilerin izlemesine izin verilmemişti.

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