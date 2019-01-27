CHP: Binali Yıldırım, Meclis parasıyla AKP’lileri otellerde konaklattı

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis’teki garson ve aşçıların iki hafta süreyle, eğitim amacıyla 5 yıldızlı otellerde görevlendirilmesine ilişkin yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Ceylan, TBMM Başkanı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın, “yerel seçim aday belirleme sürecinde AKP’nin adaylarının Ankara ziyaretlerindeki konaklama masraflarını Meclis’e ödettiğini” ileri sürdü.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun aktardığına göre, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis’in 6 farklı lokantasında görevli yaklaşık 150 aşçı ve garsona Ankara’da bulunan 9 ünlü otelde “hizmet içi eğitim” adı altında mesai yaptırıldığını belirterek, “Bize ulaşan iddialara göre, ‘hizmet içi eğitim’ adı altında otellere TBMM’den ödeme yapılmış, üstüne personel görevlendirilmiş, karşılığında da AKP için otellerden ücretsiz konaklama hizmeti alınmış” dedi.