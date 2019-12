-CHP BİLDİRGESİNDE ALEVİ YURTTAŞ VURGUSU ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - CHP'nin, ''Özgürlüğün ve Umudun Ülkesi, Herkesin Türkiye'si'' başlıklı 2011 seçim bildirgesinde, toplumun farklı kesimlerine yönelik vaatler yer alıyor. Bildirgede, ''CHP'nin silahlı kuvvetlerin siyasete karışmasına karşı olduğu, seçim barajının yüzde 5 olarak belirleneceği, bir defaya mahsus bedelli askerlik kanunu çıkacağı, Kürt yurttaşların kimlikleri önündeki engellerin kaldırılacağı'' vurguları yapılıyor. CHP'nin seçim bildirgesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tüm milletvekili adaylarının katılımıyla yapılan toplantıda açıklandı. ''Özgürlüğün ve umudun ülkesi, herkesin Türkiye'si'' başlıklı 134 sayfadan oluşan bildirge, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu vurgusu ile başlıyor. Bildirgede, yeni anayasanın özgürlük, eşitlik, sosyal adalet, demokrasi ve laiklik ilkeleri üzerinde yükselmesi gerektiği belirtiliyor. ''CHP'nin silahlı kuvvetlerin siyasete karışmasına karşı olduğu''nun ifade edildiği bildirgede, ''TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi değiştirilecek'' deniliyor. Özgürlükçü demokrasinin temel ilkelerinden birinin çoğulculuk olduğu vurgulanan bildirgede, CHP iktidarında siyasi çoğulculuğun tam anlamıyla sağlanacağı ve seçim barajının azami yüzde 5 olarak belirleneceği kaydediliyor. ''Doğu ve Güneydoğu'ya Tam Demokrasi'' başlığı altında ise ''Doğu ve Güneydoğu'da baskılara son verecek, toplumsal barışı sağlayacağız. Kürt yurttaşların kimliklerini yaşamalarının önündeki engeller çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi ile aşılacak. Dersim arşivlerini açacağız. Kurulacak komisyon ile faili meçhul cinayetler aydınlatılacak. Talep eden yurttaşlara anadil öğretimi olanağı sunulacak. Diyarbakır Cezaevi toplumsal barış müzesi olacak'' ifadeleri yer alıyor. Bildirgenin ''Yargı Reformu'' başlığı altında ise yargıç ve savcıların Adalet Bakanlığına idari bağımlılığının kaldırılacağı, askeri yargının görev alanının daraltılacağı, hukuk eğitiminin kalitesinin yükseltileceği; adil, hızlı ve etkin bir yargı sisteminin altyapısının oluşturulacağı, HSYK'nın kaldırılıp yerine Yargıçlar Yüksek Kurulunun kurulacağı, yeni oluşacak yapıda ise Adalet Bakanı ve Müsteşarının olmayacağı, Adli Tıp Kurumunun siyasi etkiden arındırılacağı ve yeniden yapılandırılacağı vurgulanıyor. -''KİŞİ BAŞINA GELİR 31 BİN 500 DOLAR''- Bildirgede, ''Cumhuriyetimizin 100. Yıl Hedefleri'' başlığı altında ise Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne kadar yılda ortalama yüzde 7, Doğu ve Güneydoğu'da ise yüzde 9,5 büyüme sağlanacağı belirtiliyor. İhracatın 650 milyar dolara ulaşmasının sağlanacağı belirtilen başlıkta, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 2,6 trilyon dolara, kişi başı gelirin ise 31 bin 500 dolara ulaştırılacağı ifade ediliyor. Bildiride işsizlik oranının yüzde 5 düzeyine indirileceği vurgulanıyor. Kentlerle ilgili vaatlerin de yer aldığı bildirgede, Akkuyu'da nükleer santral kurulması konusundaki kararın halka bırakılacağı, bu konuda referanduma gidileceği belirtiliyor. CHP'nin 2011 Seçim Bildirgesi'ndeki vaatlerden bazıları şöyle: -Basın özgürlüğünün önündeki tüm engeller ve medya üzerindeki her türlü baskı ortadan kaldırılacak. -Demokratik seçim sistemi ve siyasal çoğulculuk sağlanacak. -Propaganda yasakları kalkacak, seçilme yaşı 21'e inecek. -Etnik ve inanç farklılıkları ayrımsız sahiplenilecek. -Kadına yönelik şiddet ''ağır suç'', cezası ''ağır ceza'' olacak. -Kadın-erkek eşitliğini sağlayacak pozitif ayrımcılık uygulamaları yaygınlaştırılacak. -Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talepleri hayata geçirilecek. -Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri zorunlu olmaktan çıkartılacak, temel eğitimde ve lisede isteğe bağlı hale getirilecek. -Tüm din ve inançların ibadethane açmalarının önündeki engeller kaldırılacak. -Azınlık din mensubu vatandaşlara yönelik din ve inanç temelli ayrımcılık, nefret söylemleri ve nefret suçlarıyla kararlılıkla mücadele edilecek. -Milletvekili dokunulmazlığı kalkacak. -Başbakan ve bakanların varlıklarının portföy yönetiminin, görevleri süresince kayyuma devredilmesi zorunlu kılınacak. -Engellilerin kamuda istihdam olanakları artırılacak. -Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki dolaylı vergiler en alt düzeye inecek. -İnternet yoluyla işlenen suçlarla mücadele kanunu kalkacak, yerine demokratik bir düzenleme getirilecek. -Telefon ve internet hizmetlerinin yüzde 20 ucuzlaması sağlanacak. -''TOPRAKSIZ KÖYLÜLER İÇİN ARAZİ EDİNDİRME OFİSİ KURULACAK''- -KOBİ'lere ödedikleri vergi ve sosyal güvenlik primi kadar faizsiz kredi verilecek. -Teşvik Uygulama Müsteşarlığı kurulacak. -Topraksız köylülere toprak sağlamak için Arazi Edindirme Ofisi kurulacak. -Mayınlı araziler topraksız köylülere dağıtılarak toprak reformu sağlanacak. -İklim Değişimi ve Gelişimi Araştırma Merkezi kurulacak. -Hayvancılık ve Süt Ürünleri Destek Genel Müdürlüğü kurulacak. -İşsizlik fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak, işsizlik ödeneği kişilerin geçim standardı gözetilerek belirlenecek. -Kadınlara kamu sınavlarında pozitif ayrımcılık uygulanacak. -Ücretlinin vergi yükü düşürülecek. -2B alanları köylüye verilecek. -Esnafın ödediği sosyal güvenlik destek primi kalkacak. -Taksicilerin güvenlik kabinli araca geçişinde bir defaya mahsus ÖTV alınmayacak. -Çiftçiye mazot 1,5 liradan verilecek. -Esnafı koruyan ''Hipermarket Yasası'' çıkacak. -Kamu çalışanlarına yarım maaş tatil desteği verilecek. -Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak dışa bağımlılık azaltılacak. -Akkuyu'da nükleer santral kurulması için referandum yapılacak. -Yeni kuşak reaktörlere odaklı nükleer enerji politikası izlenecek. -''ASKUR 2 AY İÇİNDE KURULACAK''- ''Sosyal Adalet ve İnsanca Yaşam İçin Eşitlik ve Toplumsal Dayanışma'' ana başlığı altında uygulanacak CHP politikaları ise şöyle sıralanıyor: -Aile Sigortası ile her aile aylık en az 600 lira gelire kavuşacak, bu gelir ailenin durumuna göre bin 200 liraya kadar çıkabilecek. İktidarın ilk 2 ayında Aile Sigortası Kurumu (ASKUR) kurulacak. -Yeşil kart uygulaması iyileştirilerek sürdürülecek. -İhtiyacı olan her aileye çocuk, yetişkin ve yaşlı desteği sağlanacak. -Dul ve yetimlere asgari aylık ödemesi başlayacak. -Herkesin sendikalı olma hakkı yasal güvence altına alınacak. -Kamuda taşeron işçiliği, sözleşmeli personel (4/B) ve geçici personel (4/C) uygulamaları kaldırılacak. -Meslek liselerinde ve meslek yüksek okullarında okuyan gençler tam zamanlı sigortalı olacak, primlerini devlet ödeyecek. -Aşırı çalıştırmaya yasak getirilecek. -''Güldünya Yasası'' çıkartılacak, sadece töre değil namus cinayetlerine de ağır ceza gelecek. -Gençlik indirimi uygulamasıyla gençlerin toplu ulaşımdan, kültür, sanat ve spor etkinliklerinden, mağaza ve restoranlardan indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak. -Emekliye milli gelir artışından pay verilecek. -İntibak yasası çıkacak, emekli maaşları arasındaki uçurum azalacak. -Çalışan emeklilerden kesilen sosyal güvenlik destek primi kaldırılacak. -Çalışan veya çalışmayan bütün engellilere aylık ödenecek. -Tüm ayrımcılık türlerinin önlendiği ayrımcılık yasası çıkacak. -Yaşlılar ailelerine muhtaç edilmeden devlet tarafından bakılacak.