CHP Biçer, Somalı madencilerin tazminatlarını Meclis'e taşıdı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasının ardından işten çıkarılan 2 bin 831 madencinin tazminatlarının ödenmemesini, TBMM gündemine taşıdı. Biçer, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\'nun (TMSF) elinde olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ile Maden-İş Sendikası arasında imzalanan yeni bir protokol ile tazminat bekleyen madencilerin bilinçli şekilde mağdur edildiğini söyledi.

CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Soma maden faciasının ardından işten çıkarılan 2 bin 831 madencinin tazminat ödemelerinin yılan hikayesine döndüğünü belirtti. Biçer, 2017 yılı Ağustos ayında bitmesi gereken tazminat ödemelerinin işçilere halen yapılamadığına dikkati çekti.

TMSF\'nin elinde olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'nin geçen günlerde Maden-İş Sendikası ile bir protokol imzaladığını hatırlatan Milletvekili Biçer, şunları kaydetti:

\"Soma katliamının ardından işten çıkarılan 2 bin 831 madencinin tazminatlarında yeni bir protokol skandalı daha yaşandığı ortaya çıktı. 2015\'te yapılan ilk protokolün geçtiğimiz yıl revize edilmesinin ardından 2017 yılı Ağustos ayında bitmesi gereken tazminat ödemeleri yapılmadı ve geçtiğimiz günlerde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ve Maden-İş arasında gizli kapaklı yeni bir revize protokol daha yapıldı. Bu yolla TMSF\'nin tazminatların ödenmesi için el koyduğu Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'ye ait mal varlıkları bilinçli bir şekilde satışa çıkarılmazken, protokol yalanı ile madenciler bilinçli bir şekilde mağdur ediliyor.\"

Yapılan protokollerin hiçbir hukuki karşılığının olmadığını vurgulayan Biçer, açıklamasını şöyle bitirdi:

\"İş Hukuku\'na da aykırı bir biçimde, aslında hiçbir hukuki karşılığı olmayan protokollerle ödemeler bilinçli olarak geciktiriliyor. Bu yolla Alp Gürkan ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'nin devlet eliyle korunduğunu görüyoruz. Manisa\'da bir tarafta Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'nin ayak oyunlarına izin veren TMSF, diğer tarafta temsil yetkisini kaybetmiş sendika, yalan ve hile ile katliamı yaşayan işçilerin alın terini gasp etmeye devam etmektedir. Soma katliamından sonra işten çıkarılan 2 bin 831 işçinin tazminatı hâlâ ödenmemiştir. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş., TMSF\'nin el koyduğu malların satışını engelleyerek, sendikayla, eski protokollere uymayıp, hukuksuz bir şekilde yeni bir protokol imzalamıştır. Önceki protokole göre işçilere ilk taksitin Ağustos 2016, son taksitin Ağustos 2017\'de ödenmesi gerekirdi. İşçiler eğer bu sefer de mağdur edilirse iki elimiz hem TMSF\'nin hem şirketin hem de sendikanın yakasında olacaktır.\"



FOTOĞRAFLI