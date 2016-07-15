CHP, Beşiktaş Belediye Başkanı'nı disipline sevk edecek

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın parti disiplin kuruluna sevk edilmesi için düğmeye basıldı.

Merkez Yönetim Kurulu raporu hazırlanması talebi, Parti Meclisi’nde benimsendi ve 44 Parti Meclisi üyesinin oyuyla kabul edildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, iki ay sonra yapılacak olan toplantıda hazırlanacak rapor, Parti Meclisi'ne sunulacak. Hazinedar da bu süreçte hakkındaki suçlamalar için savunma verecek.



Hazinedar hakkında parti disiplinine uygun davranmaması, ağaç kesimi yapması, belediye işçilerine hac dönüşü kendisini karşılatması ve zabıtalara vatandaşları dövdürmesi gibi suçlamalar bulunuyor.