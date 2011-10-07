'CHP beni frenlemeye başlamıştı. AK Parti'ye geçtim'

T24

Tören yapılacak



Siyasi kompla kuruldu



Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, partisinin ilçe örgütü ile ters düşünce geçen 14 Mart’ta CHP’den istifa etti. Görevini bağımsız olarak sürdürürken, CHP’den istifasından bir ay sonra Acıpayam Belediyesi’nin bütçesini belediye meclis üyeleri onaylamadı. Belediyenin 6 CHP ve 4 Ak Parti’li meclis üyesi faaliyet raporuna ret oyu verirken yalnızca, o dönem bağımsız üye olan ve daha sonra da MHP’ye geçen Hüseyin Erdem kabul oyu kullandı. Meclis üyeleri, faaliyet raporunun onaylanmaması nedeniyle Şevkan’ın başkanlığının düşmesi için yargıya başvurdu. Bir süre önce Danıştay 8’inci Dairesi, Şevkan’ın görevine devam etmesi yönünde karar verdi.Kulislerde 12 Haziran seçimleri öncesi Ak Parti’ye geçeceği konuşulan Şevkan, yargı kararını beklediğini söyledi. Görevine devam etmesi kararı çıktıktan sonra Ak Parti İlçe Başkanlığı’na giderek, İlçe Başkanı Mehmet Kırgıl ile görüşen Başkan Şevkan, üyelik kaydını yaptırdı. Ak Parti’li milletvekillerinin de katılımıyla Şevkan’ın partiye geçmesi nedeniyle tören yapılacağı öğrenildi.Başkan Şevkan, "Siyasi partiler hizmet için araçtır. Ben Acıpayam’a hizmet etmek için başkan oldum. Ama ne yazık ki, CHP örgütü ile ters düştük, bir türlü anlaşamadık. Sanki hizmet etmemem için beni frenlemeye başladılar. Siyasi komplolar kuruldu. Siyaset etiğine aykırı davranışlara maruz kaldım. Ak Parti’den aldığım daveti değerlendirip bu partiye geçtim. Bundan sonra Acıpayam’ın merkezi yönetimden daha fazla pay alacağını, daha iyi hizmet üreteceğimizi düşünüyorum" dedi.