CHP, belediyecilik hizmetlerini açıkladı

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP'li belediyelerin "dezavantajlı gruplara" sunduğu hizmetleri açıkladı. Karabıyık, 96 belediyede girişimci kadın ürünleri pazarı, 70 belediyede kadın danışma ve kadın sığınmaevi, 81 belediyede yakacak yardımı, 73 belediyede ise yemek yardımı yapılığını ifade etti.

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP’li belediyelerin kadın politikaları alanındaki faaliyetlerini açıkladı. Buna göre, yaşlı bireylerin zamanlarını iyi değerlendirebileceği, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabileceği sıcak bir ortam sunan Baharevleri 28 belediyede, bakım onarım yardımı, temizliği (okul, ibadethane, yangın vs. vs. gibi sebeplerle zarar gören evler ve resmi kurum) 82 belediyede, barınma yardımı (evsizler, öğrenciler, hasta ve hasta yakınları) 26 belediyede, çocuk kreşleri 39 belediyede, gıda yardımı (gıda paketi, alışveriş çeki) 94 belediyede, engelli ailelerini bilgilendirme, biliçlendirme hizmeti 68 belediyede, evde bakım hizmeti (temizlik ve sağlık, medikal malzeme(hasta yatağı, hasta bezi, ilaç, hasta bakım ekipmanları, işitme cihazı) 62 belediyede, ev eşyası, giyim yardımı (düğün yardımı, ikinci el veya yeni eşya ve kıyafetler) 96 belediyede, girişimci kadın ürünleri pazarı 70 belediyede, kadın danışma ve kadın sığınmaevi 34 belediyede, kadın sohbet evi 36 belediyede, meslek ve beceri kursları 75 belediyede, sağlık hizmeti (psikolojik danışmanlık, ağız ve diş kontrolleri) 54 belediyede, sosyal yardım merkezi (nakdi/ayni yardım vs.) 64 belediyede, ulaşım hizmeti (çeşitli okul faaliyetleri, hasta nakili için ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için toplum taşıma kartı) 81 belediyede, yakacak yardımı (odun- kömür) 73 belediyede, yemek yardımı (çeşitli derneklere, bakım evlerine, öğrencilere, ihtiyacı olan kimselere) 73 belediyede sunuluyor.

Karabıyık’ın açıklaması şöyle:

CHP’li Belediyeler, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun tüm dezavantajlı gruplarına hizmet vermekte, yalnız altyapı hizmetini sunan bir kurum olarak çalışmak yerine, aynı zamanda belde halkının sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunan, bu konuda görev ve sorumluluklar üstlenen bir anlayış ile çalışmaktadır ve sosyal refahın gerçekleşmesinin altyapısını da hazırlamaktadır.

Bu yönüyle, yerel yönetimlerin, sosyal hizmet, sosyal destek, danışmanlık, istihdam, yoksulluğun giderilmesi, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması gibi değişik sosyal alanlara ve özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hazırladıkları programlar, özellikle yerelde kadın politikalarının uygulanmasının en etkili ve doğrudan araçlarındandır. Belediyelerimizce yapılan sosyal hizmet projeleri kapsamında kadınlara, temel haklar, anne eğitimi, okuma-yazma, açık öğretim, mikro-kredi, kıyafet tasarımı, giyim, kuaförlük, çocuk bakıcılığı, büro yönetimi ve sekreterlik vb. eğitimler verilmektedir. Özellikle mikro kredi uygulamalarıyla birlikte kadınlar gelir getirici faaliyetlerde bulunmaya başlamaktadır. Beldede yaşayan kadın ve kız çocuklarının boş zamanlarını sosyal faaliyetler ile geçirmeleri, aralarında sosyal iletişim ve komşuluk kültürünü geliştirilmesi, spor, bilgilendirilme ve karşılaştıkları sorunların çözümü için çalışmalar yapma ve eğitim verme amacıyla açtıkları çok amaçlı mahalle veya semt kadın merkezleri de oldukça önemlidir. Yerel Yönetimlerce sunulan bu hizmetler, kadınlara toplumsal imkanlarını artırma yollarını sunarken bir yandan da belli hizmetleri mahalle ölçeğinde ulaşılabilir kılmaktadır."