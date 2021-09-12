CHP belediye yasa taslağı hazırlıyor

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağından çok geçiş sürecinin nasıl olacağına ve takvimine odaklanan muhalefet bir dizi yasa değişikliği teklifi hazırlamaya da başladı.

Gazete Duvar'da "Duvar Arkası" bölümünde yer alan kulis haberine göre, "Bunlardan biri yerel yönetimlerle ilgili olacak. Geçtiğimiz aylarda 'Yerel yönetim politika belgesi' yayınlayan CHP bu kez belediye kanunda değişiklik için bir komisyon kurma kararı aldı. İktidarın yerel yönetimlerle ilgili attığı tüm adımların sorunları çözme, daha iyi hizmet verme yerine sadece yetkileri sarayda toplama adımları olduğuna dikkat çeken CHP’li yöneticiler, kurulacak komisyonun yerel yönetimler konusunda aksayan tüm yönleri tespit edip reform niteliğinde bir teklif hazırlayacağını söylediler. Dünya örneklerinin inceleneceği, geçmiş deneyimlerin değerlendirileceği kapsamlı çalışma sonrası ortaya çıkan teklifin iktidarın değişmesi durumunda ilk elden yapılacak işler arasında yer alacağı ifade ediliyor." ifadelerir kullanıldı.