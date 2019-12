CHP: Baykal’a suikast yapılacaktı

T24 -

Sav 'görüntülerin' detayına girmedi

Vali Güler: 'Vur' ihbarı elekrtonik posta (email) ile yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürü: Gözaltına alınan yok

Sav, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, bir ihbardan yola çıkarak ''hangi konularda ne tür saldırılarla yüzyüze olduklarını'' paylaşmak istediklerini söyledi.Sav, şöyle konuştu:''Hiçbir katkıda bulunmadan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılmış olan bir ihbarı aynen size aktaracağım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne yapılmış bir ihbar: 'Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı vur emri verdi'Sarıgül, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Osman Şevket Aslan aracılığıyla aralarında daha önce husumet bulunan ya da öyle olduğu sanılan organize suç örgütü lideri Mithat Yılmaz'a, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı her iki dizinden vurması için talimat verdi. Belirsiz kaynaklı 300 bin dolar nakit para belediye kasasından alınarak Osman Şevket Aslan tarafından Şişli Kasap Sokak Eser İş Merkezi A Blok No: 16/7 adresinde bulunan 2A Gıda Pazarlama Limited şirketi, Mithat Yılmaz'ın paravan şirketi olduğu ifade ediliyor. Şirketinden bizzat Mithat Yılmaz'a avans olarak verilmiştir. İşin bitiminde 450 bin dolar daha ödenmek üzere 750 bin dolara anlaşma hazırlanmıştır. Osman Şevket Aslan ile Mithat Yılmaz, yüzyüze olmadığı durumlarda kriptolu telefonlar ile bağlantı kurmaktalar. Mithat Yılmaz'ın iki adamında daha bu kriptolu telefonlardan bulunmaktadır.''Suikastın planların ertelenmesi nedeniyle gerçekleşmediğini dile getiren Sav, ''Böyle bir olay gerçekleşmedi, bizim bu olayı hassasiyetle izlediğimiz günlerde başka bir olay gerçekleşti'' dedi.Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntülerin internette yer almasıyla ilgili de Sav, ''O konunun detayına girmeyeceğim, o konu ayrı boyutta, ayrı kulvarda, kendisinin özel gizlilik kuralları içinde yargı ile CHP arasında işliyor, işletiliyor. CHP, bu tür davranışlara, bu tür saldırılara ilk kez muhatap olmuyor. Hiçbir siyasal iktidar bugüne kadar bizi sindirememiştir, yıldıramamıştır. Bundan sonra da bu siyasal iktidarın her türlü tertibine hazırlıklıyız. Hiçbir şekilde gerilemeden CHP olarak yolumuza devam edeceğiz'' diye konuştu.İstanbul Valisi Muammer Güler, "15 Nisan tarihi itibarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü haber merkezine email yoluyla bir ihbar mektubu intikal etmiştir. O ihbar mektubu üzerine emniyet müdürlüğü derhal, hiç gecikmeden, gerekli önleyici tedbirleri almak, bilgilendirilmek ve koruma tedbirlerini en üst düzeyde sağlamak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne gerekli bildirimde bulunmuştur" dedi.Güler, bir gazetecinin ''İhbar mektubunun Önder Sav imzalı olduğu söyleniyor'' demesi üzerine de ''Emailde imza yok. Emaildeki adres emniyet müdürlüğü tarafından araştırıldı. Bir ikâmet olmadığı, boş bir inşaata ait olduğu belirlendi. İsmi geçenlerle ilgili olarak gerekli araştırma yapılıyor'' diye konuştu.İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Baykal'a yönelik suikast iddiasına ilişkin sorulara, ''Gözaltına alınan kimse yok. Bir ihbar geldi. Savcılığın talimatıyla çalışmalarımız sürüyor'' yanıtını verdi.