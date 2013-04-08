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Politika

CHP ‘başkanlık’ kilidinin ‘ çözülmesini istiyor

CHP TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le buluşmada masaya yatırılacak konuları belirledi.

08 Nisan 2013 23:09

 

CHP TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le buluşmada  masaya yatırılacak konuları  belirledi.  
 
Hülya Karabağlı/ ANKARA 
 
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri,  bu akşamki toplantıda TBMM Başkanı Cemil  Çiçek’ten, müzakereleri  kilitleyen  AKP’nin  Başkanlık sistemi önerisi için çözüm  bulmasını,  takvim  konusunda dayatmaların sona erdirilmesini ve  liderler  turuna çıkmasına ilişkin önerilerini sunacak. CHP,  “ Son üç  ‘başkan’ önerisi yüzünden heba edildi.   Bu kilidi aşacak bir formül bulun” diyecek. 
 
 

’23 Nisan dayatmasına karşıyız’ 

 
 Uzlaşma komisyonu bugün öğleden sonra yaptığı toplantıda,  TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le buluşmada  masaya yatırılacak konuları  belirledi.  Komisyonun CHP’li Üyesi Atilla Kart,   T24’e, “ 23  Nisan  dayatmasına  gelmeyiz” dedi.   Anayasa Uzlaşmanın süreç içinde kendiliğinden bir takvim belirleyeceğine  dikkat çeken  Kart,  “ Başkan önerisi  komisyonu kilitledi.  Meclis başkanı, bu kilitlenmeyi aşacak  bir formül bulmalı.  Komisyon, üç ayını   ‘başkan’ önerisi yüzünden kaybetti”  dedi.    
 
TBMM Başkanı  cemil  Çiçek’le  bir hafta sonra  komisyon  yeniden bir araya geliyor. Dört siyasi parti  anayasa taslak metinlerini geçtiğimiz hafta  Cuma günü sunmuştu.  CHP, MHP  ve BDP, parlamenter sistemden  yana şu ana kadar  tavır izledi.  ‘Başkanlık sistemi’ önerisini komisyona sunan AKP  geri adım atmıyor. 
 

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