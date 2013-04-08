CHP ‘başkanlık’ kilidinin ‘ çözülmesini istiyor

CHP TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le buluşmada masaya yatırılacak konuları belirledi.

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, bu akşamki toplantıda TBMM Başkanı Cemil Çiçek’ten, müzakereleri kilitleyen AKP’nin Başkanlık sistemi önerisi için çözüm bulmasını, takvim konusunda dayatmaların sona erdirilmesini ve liderler turuna çıkmasına ilişkin önerilerini sunacak. CHP, “ Son üç ‘başkan’ önerisi yüzünden heba edildi. Bu kilidi aşacak bir formül bulun” diyecek.

’23 Nisan dayatmasına karşıyız’

Uzlaşma komisyonu bugün öğleden sonra yaptığı toplantıda, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le buluşmada masaya yatırılacak konuları belirledi. Komisyonun CHP’li Üyesi Atilla Kart, T24’e, “ 23 Nisan dayatmasına gelmeyiz” dedi. Anayasa Uzlaşmanın süreç içinde kendiliğinden bir takvim belirleyeceğine dikkat çeken Kart, “ Başkan önerisi komisyonu kilitledi. Meclis başkanı, bu kilitlenmeyi aşacak bir formül bulmalı. Komisyon, üç ayını ‘başkan’ önerisi yüzünden kaybetti” dedi.

TBMM Başkanı cemil Çiçek’le bir hafta sonra komisyon yeniden bir araya geliyor. Dört siyasi parti anayasa taslak metinlerini geçtiğimiz hafta Cuma günü sunmuştu. CHP, MHP ve BDP, parlamenter sistemden yana şu ana kadar tavır izledi. ‘Başkanlık sistemi’ önerisini komisyona sunan AKP geri adım atmıyor.