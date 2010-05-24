CHP Başkanı'nın 495 TL'lik gömleği tartışma konusu oldu

T24 - Kendimi böyle halka yakın hissediyorum" diyerek kravatı atan Kılıçdaroğlu'nun 495 TL'lik Etro marka gömlek giymesi dün internet paylaşım platformu twitter'da gündemi değiştirdi.



CHP’nin 33’üncü Olağan Kurultayı’nda delegelerin oylarının tamamını alarak “Halkçı Kemal” sloganları altında Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk ’falso’su internetin 100 milyon üyeli sosyal paylaşım platformu Twitter’da ortaya çıktı.



Kurultaya neden kravatsız geldiğine yönelik sorulara, “Kendimi böyle daha halka yakın hissediyorum” diye yanıt veren CHP’nin yeni liderinin partililerin karşısına 495 TL’ye satılan Etro marka İtalyan gömlekle çıktığı sanal alemdeki “tweet” çilerin gözünden kaçmadı.



Vatan gazetesinin haberine göre, Milano merkezli ünlü İtalyan markasının Türkiye’de sadece seçkin mağazalarda satıldığına dikkat çeken kullanıcılar, “Halkçı Kemal gitti, yerine Etro Kemal geldi” diye CHP liderini eleştirdi.



Sabah başlayan tartışma akşam saatlerine kadar devam etti. Gömlekle ilgili 1000’e yakın mesaj gönderildi. Türk basının ünlü kalemleri de twitter’daki tartışmaya dahil oldu.



İşte Kılıçdaroğlu’nun gömleğiyle ilgili twitter’da yapılan yorumlardan örnekler



: maliilicak: Halkci Kemal’in Ecevit’ten o lakabı alabilmesi icin 350 TL Etro gomlek giymeyecek. Sözde değil özde halkçı olacak. Yoksa Gandi gelir Dandi gider!



gizem_ozdilli: Ben Gandi Kemal için, Etro’dan ziyade, daha bi Armani, Gucci, ya da Japon modacılar diyorum. Siz ne dersiniz?



eminimsi: Kılıçdaroğlu gelen tepkiler üzerine 350 tl lik Etro gömleğini çıkarıp partililere Mahmutpaşa’dan gömlek almaya gitmiş.



Emre0zcan: Sayın Kılıçdaroğlu’nun %100 Türk Malı kendi parasıyla aldığı ETRO gömleğini tartışacağınıza internetten yayınladığı mal varlığına bakın.



birdamla: Gandi Kemal 350 TL lik Etro marka gömlek giyiniyor, bu mu halkçılık?



arzzum: Gandi Kemal 350 TL’lık Etro gömlek giyiyormuş! Üzüldüm açıkçası. CHP Lideri’ne böylesine önemli bir günde Bijan’dan giyinmek yakışırdı.



mkartoglu: Memur Kemal 350 liralık Etro marka gömlek giyiyormuş. O da ’halk’gömleğini çıkarmış demek... İktidar habercisi :)) ahmethc: Ne Etro’su? Kemal Prada giyer...



DayiRamiz: Etro Kemal yaz 2034 e gönder 2 dakkalığına başbakan olsun. Etro Kemal 5 yıldızlı otelde kalmaz yeğeenn pansiyon yok mu?



duygueseryldrm: Etro Kemal, havuzlu Recep’e karşı..:)))güzeell omurgedik: Bu Etro ne kadarmış ya, memur işi mi :)



Recep_Kaymak: Gandi Kemal açıkladı: gömleği Ulus Pazarı’ndan aldım, Çin malı, markası Etro diil Etno, 3 danesi 50 kaat.



ozgedidem: Kemal bi Etro gömlek giydi olay oldu. insaf!





Nişantaşı'ndaki mağazası kapatılmıştı



1968 yılında Gimmo Etro tarafından yaratılan marka dünya genelinde sadece sayılı sayıda mağazada satın alınabiliyor. Kendi markasıyla 20’ye yakın mağazası Roma, Milano, Paris, Londra, Moskova, Berlin, Dubai gibi kentlerde bulunuyor. İstanbul Nişantaşı’ndaki mağazası Etro standartlarına uymadığı gerekçesiyle İtalyan markanın yönetimi tarafından 2003 yılının sonunda kapatılmıştı.



Etro’nun kreasyonları dünyanın en kaliteli erkek gömlekleri arasında gösteriliyor. Hollywood aktörleri ve pop yıldızları tarafından erkek modasında tercih edilen marka Türkiye’de de Cem Davran ve Tamer Karadağlı’nın gözdesi. Ayrıca ABD First Lady’si Michelle Obama, Beyonce Knowles, Nicole Richie, Freida Pinto, Sandra Bullock, Kate Hudson, Jennifer Lopez gibi isimler bayan modasında Etro’nun müdavimlerinden.





