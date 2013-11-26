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Politika

CHP: Başbakan'ın sözleri TBMM Başkanı'na talimat verdiğini ortaya koydu

Atilla Kart, Başbakan Erdoğan'ın Anayasa Komisyonu'na başkanlık yapan Cemil Çiçek'e talimat verdiğini ifade etti

26 Kasım 2013 22:23

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile ilgili “Meclis Başkanı, Komisyonu feshederek üstüne düşeni yapmıştır” sözlerini  tartışmaya açtı. Uzlaşma Komisyonu Üyesi Atilla Kart, “Başbakan, TBMM Başkanı’nın yerine de konuştu” dedi. Kart, “Başbakan, başından beri bu sürecin, kendi kontrolünde geliştiğini ve sonlandırma aşamasında da TBMM Başkanına ‘talimat’ verdiğini ortaya koymuştur” dedi. Kart’ın yazılı açıklaması şöyle:

Başbakan; “Meclis Başkanı, Komisyonu feshederek üstüne düşeni yapmıştır… Notları tutacak kâtip bile bulamıyorlar” diyerek, aslında başından beri, bu sürecin kendi kontrolünde geliştiğini ve sonlandırma aşamasında da TBMM Başkanına  “talimat” verdiğini ortaya koymuştur. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında Meclis Başkanı’nın inisiyatif ve sorumluluğunun şekli boyutlarda olduğunu, müstakil bir iradesinin olmadığını Başbakan bir anlamda doğrulamıştır.

Başbakan, tutanak görevlilerinin çalışmalarını bile engellediğini tevilli olarak ifade etmiştir. Türkiye gerçeğini ortaya koymuştur. Türkiye’de demokrasi, temel hak ve özgürlükler, Kürt sorunu ve Anayasa süreci dahil olmak üzere önemli konuların; kendisinin izin verdiği kadar konuşulabileceğini, görüşülebileceğini bir kez daha göstermiştir. Demokrasinin ve toplumsal barışımızın önündeki temel sorunun kendisinden kaynaklandığını bir anlamda doğrulamıştır. Maalesef şu andaki Türkiye gerçeği budur.

Başbakan, Uzlaşma Komisyonu’nda kendi anayasa taslağını – başkanlık modelini ya da partili Cumhurbaşkanı’nı hayata geçiremeyeceğini;  laiklikle ilgili anayasal düzenlemeleri ortadan kaldıramayacağını anlayınca; Meclis Başkanı üzerinden Komisyon’u sonlandırma girişiminde bulunmuştur.

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