CHP, Başbakan'ın karşısına Gürsel Tekin'i çıkarıyor

T24 - Siyasi partilerdeki aday belirleme çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken genel başkanların seçim bölgeleri de netleşiyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan, yine İstanbul 1'inci Bölge'den aday olacak. CHP, Başbakan Erdoğan'ın karşısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yerine partinin iki numarası Gürsel Tekin'i çıkarmayı planlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 2'nci Bölge'den, Tekin'in de 1'inci bölgeden liste başı olacağı öğrenildi. Uzun yıllardır bu bölgede yaşadığını ifade eden Gürsel Tekin, Başbakan Erdoğan ile aynı bölgede karşı karşıya gelecek olmaktan "keyif duyacağını" söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, 12 Haziran seçimleri için partisinin başarı çıtasını ise yüde 30 olarak açıkladı. Bunun altındaki oyu 'başarısızlık' sayacaklarını vurguladı. Partisinin şu andaki oy oranının da yüzde 35'lerde olduğunu iddia etti.

Tekin, sürpriz adaylara yer vereceklerini söylerken CHP listesinde Süryani, Ermeni vatandaşların da olacağını bildirdi. Gürsel Tekin, dün İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında da başörtülü aday göstermeyeceklerini açıkladı. Ardından "Üniversitelerde başörtüsü sorunu tartışılmayacak duruma geldiyse bunun mimarı Sayın Kılıçdaroğlu'dur." iddiasında bulundu. Deniz Baykal'ın adaylığına ilişkin sorulara ise kızdı: "Israrla niçin Sayın Baykal? 10-11 gün sonra CHP listeleri YSK'ya gittiğinde herkesi göreceksiniz."



