CHP, Başbakan'a sordu: Ankara'da en son ne zaman şebeke suyu içtiniz?

Ankara’da sudan bulaşan salgın hastalık iddiaları yeniden gündeme geldi. Birçok vatandaşın sudan kaynaklı rahatsızlandığını iletmesi üzerine CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi konuyu Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Hakverdi, Yıldırım'a "Yıllardır Ankara’da yaşamakta olan biri olarak en son ne zaman şebeke suyu içtiniz?” diye sordu.

"Zehirli ishal vakaları artıyor"

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Hakverdi, Ankara’nın farklı ilçelerinden vatandaşların son iki aydır bölgelerinde zehirli ishal vakalarının arttığını dile getirdiğini belirterek konunun aydınlatılmasını talep etti. Başbakan Yıldırım’a “Yıllardır Ankara’da yaşamakta olan biri olarak en son ne zaman şebeke suyu içtiniz?” diye de soran Hakverdi’nin cevap istediği diğer sorular şunlar oldu:

Ankara’da bulunan hastanelerde son 2 ay içerisinde kaç kişiye zehirli ishal tanısı konulmuştur?

Ankara’nın içme suyu hangi periyotlarda analiz edilmektedir?

En son analiz ne zaman yapılmıştır? Geçtiğimiz iki ay içerisinde yapılan analizlerde herhangi bir bakteri ya da virüse rastlanmış mıdır?

Son 2 ayda Ankara’da hastanelere başvuran ishal ve zehirli ishal vakaları bir önceki yılın aynı aylarına oranlandığında artış ya da azalış var mıdır?

Kızılırmak’tan getirilen su hala Ankara şebeke suyuna dahil edilmekte midir? Kızılırmak’tan alınan örnekler en son ne zaman analiz edilmiştir?

"Salgın yok"

Ankara Tabip Odası (ATO) ise salgın iddialarını reddetti. Ankara’da bulunan altı büyük hastanenin verilerini inceleyen ATO Başkanı Vedat Bulut “Geçtiğimiz yıllara baktığımızda ishal tanısıyla hastanelere başvuran vaka sayısında belirgin bir değişiklik yoktur. Bu oranlar söz konusu olduğunda bu duruma salgın diyemeyiz” dedi.