CHP baraja kadar indi





MetroPOLL Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılarak Çankaya Köşkü'ne gönderilen ankette, en beğenilen lider yüzde 33'le Erdoğan çıkarken, yüzde 14'le Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ikinci sırada yer aldı.



Bugün seçim olsa halkın yüzde 50.9 AKP, yüzde 9.5 CHP ve yüzde 6.6'sı MHP'ye oy vereceğini açıkladı. Ankette, Gül'ün milli maç için Ermenistan'a gitmesine halkın yüzde 67'lik kesimi destek verdi.



Vatan Gazetesi'nin 27 Ağustos'ta halkın en güvendiği kurumlar arasında Çankaya Köşkü'nün 4. sıraya düştüğünü gösteren anketi açıklamasının hemen ardından, 29 - 31 Ağustos tarihleri arasında MetroPOLL kamuoyu araştırma şirketi aynı konuda bir anket yaptı. Çankaya Köşkü yetkilileri, anketin Cumhurbaşkanlığı tarafından yaptırılmadığını, MetroPOLL şirketinin hazırladığı anketi Köşk'e gönderdiğini kaydetti. Kayseri dahil 31 ilde 1251 kişi ile telefonla görüşme yöntemiyle yapılan ankette 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le Gül isimleri verilerek "en çok kime güvenirdiniz?" sorusu yöneltildi. Ankentte halkın yüzde 56.4'ü Gül'e, yüzde 21.7'i ise Sezer'e güvendiğini açıkladı.



Laiklik kaygısı sürüyor



Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi sürecinde yaşanan laiklik ve rejimle ilgili kaygıların doğru olup olmadığına ilişkin soruya yüzde 52 oranında "hayır kaygılar yersizdi" yanıtı verilirken kaygıların doğru olduğunu yüzde 26.6'lık kesim dile getirdi. Laiklik ve rejime ilişkin "Bu kaygılarınız devam ediyor mu?" sorusuna ise halkın yüzde 73.4'ü "evet" yanıtını vermesi dikkat çekti. Yüzde 18.6 oranında ise "hayır devam etmiyor" yanıtı çıktı. Ankette, yüzde 78.4'lik kesimin Gül'ün kararlarının Türkiye'de laikliği tehlikeye sokmadığı kanaatinde olduğu belirlendi.





Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün başörtülü olmasını sorun olarak görüp görmedikleri yönündeki sorusuna yüzde 85.8 oranında "hayır" yanıtı çıktı. Yüzde 13.7'lik bölüm ise sorun olarak gördüğünü belirtti.



Erbakan affı



Gül'ün "herkesin Cumhurbaşkanı" olup olmadığı sorusuna yüzde 55.7 "evet" yanıtını çıkarken, yüzde 19.7 "hayır" karşılığını verdi.

Gül'ün yüzde 60 oranında tarafsız olduğu sonucunun çıktığı ankette, yasa ve kararnameleri yeterince denetlediği görüşü ise yüzde 59.6 oranında gerçekleşti.

Gül'ün rektör atamalarını halkın yüzde 62.5'i olumlu bulurken, yüzde 25.5'i olumsuz değerlendirdiğini kaydetti. Erbakan affının doğruluğu ve yanlışlığı konusunda ise halkın yüzde 54.6'sı Gül'ün kararını doğru bulurken, yüzde 33.7'si "yanlıştı" dedi.



Ermenistan'a gitmeli



Gül'ün Ermenistan-Türkiye milli maçı nedeniyle Erivan'a gidip gitmemesi konusundaki soruya ise halkın yüzde 67.4'ü "gitmeli", yüzde 22.9'u "gitmemeli" yanıtını verdi.



CHP yanlış yapıyor



CHP'nin Gül'le görüşmemesi ve Çünkaya'daki resmi ve özel toplantılara katılmamasının da sorulduğu ankette "CHP'nin bu politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, yüzde 80.9 oranında "yanlış politika" yüzde 12.7 oranında ise "doğru politika" yanıtı verildi.



DTP kapatılmalı



Ankette halkın yüzde 57.6'sı DTP'nin kapatılmasını isterken, yüzde 31.2'si de kapatılmaması yönünde görüş belirtti. Genelde parti kapatmaya karşı çıkanların oranı ise yüzde 37.4 olarak gerçekleşti. Şiddete bulaşan partilerin kapatılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 40.9 oranında çıktı. TRT'nın Kürtçe yayın yapacak bir kanal açmasını yüzde 43.7'lik kesim olumlu karşılarken, yüzde 51.8'lik kesim ise "bölücü faliyetlerin artmasına neden olur" gerekçesiyle karşı çıktı. Ankete göre halkın yüzde 69.1 de AB için referandum yapılması halinde "evet" oyu kullanacağını dile getirdi.



En beğenilen lider Erdoğan



Anketin en çarpıcı bölümünü ise Yaşayan Türk siyaset ve devlet adamları arasında en beğenilen kişinin kim olduğu sorusu oldu. Yüzde 33.3'le(1251 kişiden 417'si) en beğenilen lideri olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterirken, yüzde 14.7'le(184 kişi) Gül ikinci sırada yer aldı. Sezer yüzde 5.1'le(64 kişi) üçüncü, yüzde 2.6 ile (32 kişi) 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel dördüncü, yüzde 2.4'le(30 kişi) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli beşinci, ve yüzde 2.2 ile (27 kişi) Deniz Baykal 6. sırada yer aldı.

"Mevcut siyasi parti liderleri arasında en güvendiğiniz lider hangisidir?" sorusuna ise halkın yüzde 51.9'ü AKP-Erdoğan yanıtını verirken, Baykal ve Bahçeli yüzde 4.2'şer oranlarla ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar.





Oyların yüzde 50'si AKP'ye



22 Temmuz 2007 milletvekili seçiminde Ankete katılanların yüzde 51.5'i AKP'ye, yüzde 12.9'u CHP-DSP ittifakına, yüzde 7.8'i MHP'ye, yüzde 2.2'si de DP'ye oy verdiğini açıkladı.

Ankette "bugün bir milletvekili seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ise halkın yüzde 50.9'u AKP'ye, yüzde 9.5'i CHP'ye, yüzde 6.6'sı MHP'ye, yüzde 2.6'sı DTP'ye, yüzde 1'i DSP'ye, Yüzde 1'i DP'ye oy vereceğini belirtirken, yüzde 11.3'lük kesim kararsız olduğunu kaydetti.



