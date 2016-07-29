CHP: Balyoz ve Ergenekon’dan emekli edilen subaylar geri gelmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Balyoz ve Ergenekon'dan yargılanan askeriyenin dışına itilen, emekli edilen insanların mutlaka göreve getirilmesinin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

CHP Malatya il binasında basın toplantısı yapan Ağbaba, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cezaevlerinin dolduğunu belirten Veli Ağbaba, "Türkiye’deki cezaevlerinde kapalı yada açık mahpus başına düşen metre kare artık sıfırlanmıştır. Bu nedenle cezaevleri ile ilgili yapılacak en hızlı en kapsamlı kalıcı çözüm denetimli serbestliğin 2 yıla çıkarılmasıdır.

Cezaevleri son operasyonlarla birlikte kapasitesinin çok üzerindedir. Bu insanların denetimli serbestliğini 2 yıla çıkararak ceza evlerini en azından nefes alma olanağı sağlanabilir" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin parlamenter sisteme karşı yapıldığını ifade eden Ağbaba, "TBMM tarihinde ilk kez bombalanmıştır. TBMM, hak ederek Gazi Meclisi’ unvanını almıştır. Başta özellikle muhalefet partileri olmak üzere Meclis’in açık tutulmasını canı pahasına savunan milletvekillerimizi kutluyorum" dedi.

Darbeye nasıl gelindiğinin tespit edilmesi gerektiğini ifade eden Ağbaba, "Yıllardır uyarıyoruz. Balyoz, Askeri Casusluk, Ergenekon davalarında yüksek sesle söyledik. Bunun birinci temel sebebi laiklik ilkesinin yok sayılmasıdır. Laiklik ilkesi yok sayıldığı için bir cemaat, bir şeye mensubiyet duyanlar devlet içinde örgütlenmiştir. Anlaşıldı ki bu işi yapanlar bir devlete değil bir cemaatin liderine bağlı ve oradan emir alıyor. Laiklik herkes için hava ve su kadar önemlidir. Devlette liyakat sistemi hayata geçirilmeli, filan cemaate mensup, filan tarikata mensup olduğu için insanlar yükselmemelidir. KPSS bütün ciddiyetiyle tekrar getirilmelidir ve farklı oluşumlara izin verilmemelidir" diye konuştu.

Veli Ağbaba, Balyoz, Ergenekon ve Askeri Casusluk mağduru subaylardan uygun olanların göreve yeniden dönmesi çağrısında bulunarak, "Bir çağrı yapılmalı uygun olan, gelmek isteyen Balyoz, Ergenekon ve Askeri Casusluk mağduru subaylar tekrar göreve getirilmelidir. Bu subaylar, cemaat tarafından tescilli Atatürkçü oldukları ortaya çıkmıştır. Çünkü bu insanlar o hâkim ve savcıların verdiği kararla cezaevlerinde yatmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tekrar saygın bir yer alacaksa, bu yurtsever, Atatürkçü subaylar tekrar orada göreve alınmalıdır. Bu noktada bir kanun teklifimiz var. Bir süreç yaşandı birilerinin hakkı verilmeli ama bazı insanlardan da hesap sorulmalıdır. O dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de hesap vermelidir" dedi.

Taksim’e Topçu Kışlası’nı yaptırtmayacaklarını ifade eden Ağbaba, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ’Taksim’i tekrar Topçu Kışlası yapacağız’ diyor. Oraya o Topçu Kışlası’nı yaptırmayız. İstanbul ve Türkiye babalarının çiftliği değil. Türkiye’de bütün sorunlar çözüldü, tek sorun Taksim’e kışla mı kaldı?" diye konuştu.