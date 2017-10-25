CHP Balıkesir İl Başkanı: Edip Uğur'un zorla istifa ettirilmesi doğru değil

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur için, \"Suçu varsa adalet önünde hesap versin. Eğer yoksa, bir belediye başkanın, zorla tehditle istifa ettirilmesi doğru bir yöntem değildir\" dedi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarından olan, ancak bugüne kadar istifasını açıklamayan tek belediye başkanı Edip Uğur ile ilgili konuştu. Bir belediye başkanının neden ve nasıl görevden alınacağının ya da istifa ettirileceğinin yasalarca belirlendiğini hatırlatan Biçki, Uğur\'un suçu olmaması halinde görev süresi bitene kadar vazifesinde kalması gerektiğini kaydetti. CHP\'li Biçki, şunları söyledi:

\"Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Belediye başkanı, Balıkesir\'e seçimle gelen bir belediye başkanıdır. Biz hak, hukuk, adalet derken, herkesin hakkının hukukunun verilmesini ve Türkiye\'ye adaletin yerleşmesini istediğimizi çok net bir şekilde ifade etmiştik. Bu nedenle de seçilmiş bir belediye başkanının, talimatla, zorla, baskıyla, tehditle bu şekilde görevden istifa ettirilmesini doğru bulmuyoruz. Eğer bir belediye başkanının suçu varsa, bulunduğu görevden ayrılması gerekiyorsa, bunun yolu yasalarda belirtilmiştir. Eğer bir belediye başkanının suçu var istifa ettirilmek isteniyorsa bunun yolu, İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatır ve bu soruşturma kapsamında da, bu belediye başkanı ne ile suçlanıyorsa, yargıda çıkıp hesap vermelidir. Adalet önünde hesap vermelidir. Bu yöntemle belediye başkanlarının istifa ettirilmesi, belediye başkanlarının suçlu olduklarının göstergesidir.\"

\"YASALARDA DA YERİ YOKTUR\"

Edip Uğur\'un Balıkesir\'i çok iyi yönetemediğini de söyleyen CHP\'li Biçki, \"Evet Edip Uğur başarılı bir belediye başkanı değildir, Balıkesir\'i iyi yönetememektedir. Edip Uğur\'un varsa suçları, ne ile suçlanıyorsa, hangi sebeple, hangi gerekçeyle istifa ettirilmek isteniyorsa bunun Balıkesir halkına açıklanması gerekir. Edip Uğur FETÖ\'cü müdür? Yolsuzluk mu yapmıştır? Bunun açıklanması ve bundan sonra da çıkıp adalet önünde hesap vermesi gerekmektedir. Eğer bir belediye başkanının suçu yoksa, görev süresinin bitimine kadar görevde kalmalıdır. Bugüne kadar milli irade diye yeri göğü inletenlerin, beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, milletin seçtiği, Balıkesir halkının oy verdiği bir belediye başkanını bu şekilde, baskıyla, tehdit ile zorla istifa ettilmesi doğru bir yöntem değildir. Böyle bir yöntemin yasalarda da yeri yoktur. Belediye başkanlarının hangi şartlarda görevden alınacağı, görevden ayrılacağı, yasalarda, belediye kanununda belirtilmiştir. İstifa ettirilmek istenen sizin il başkanınız, ilçe başkanınız değildir. Bir partinin genel başkanı il başkanını ilçe başkanını istifa ettirebilir, görevden ayrılmasını isteyebilir. Belediye başkanı seçildiği günden itibaren bir partinin belediye başkanı olmaktan çok, Balıkesir halkının belediye başkanıdır\" dedi.

AK PARTİ\'DE GÖZLER UĞUR\'DA

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ise telefonla yaptığı açıklamada, \"Süreci yakından takip ediyoruz. Bu konuda partimizin yetkili organları tarafından gerekli açıklamalar yapılıyor. Biz de bu açıklamaları bekliyor ve takip ediyoruz\" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ise, bugün saat 15.00\'te, belediye binasına geldi ve makamına geçti.

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