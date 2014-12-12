CHP: Bakan Elvan Sayıştay'a gidip, 'Kanuna aykırı davranabiliriz, idare edin' dedi!

CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın Sayıştay’a yaptığı ziyarette bakanlığın tüm ihalelerini ve yaptığı harcamaları denetleyen müfettişlere “Kanuna aykırı davranabiliriz. Bizi bazen idare edin” ricasında bulunduğunu açıkladı. Develi, “Bakanın bu skandal ricası Sayıştay’ın üzerindeki baskıyı ve hükümetin açıkça yasaya aykırı işlem yaptığını da gösterdi” diye konuştu.

TBMM’de son üç yıldır bütçe görüşmeleri öncesi Sayıştay’ın Meclis adına yaptığı denetim kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarıyla ilgili pek çok raporda “mali tabloların alınamadığı için denetim yapılamadığına” ilişkin tespitlerin yer alması, denetimin eksik yapıldığı tartışmalarına neden oluyor. Hükümetin Sayıştay üzerindeki baskısı muhalefet tarafından sık sık dile getirilirken Develi’nin Ulaştırma Bakanı Elvan’ın kendisini denetleyen Sayıştay denetçilerinden bulunduğu skandal rica hükümetin Sayıştay üzerindeki baskısını gözler önüne serdi.

‘Kanuna aykırı davranabiliriz’

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan 4 Aralık 2014 tarihinde Sayıştay Başkanı Recai Akyel’i ziyaret etti. Görüşmeye Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı harcamalar ile bütün ihalelerini de denetleyen Sayıştay Ulaştırma Grubu müfettişleri de katıldı. TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP Adana Milletvekili Turgay Develi’nin söz konusu ziyaretle ilgili olarak verdiği bilgiye göre Bakan Elvan’ın kendisini denetleyen müfettişlerden Ulaştırma Bakanlığı’yla ilgili denetimleri tartışmalı hale getirecek bir istekte bulundu. CHP’li Develi, “Ulaştırma Bakanı Elvan, kendisini denetleyen müfettişlere ‘Kanuna aykırı davranabiliriz. Bizi bazen idare edin’ diye istekte bulundu” diye konuştu.

Bakan Elvan’ın kendisini denetleyen müfettişlere “Bizi idare edin” ricasında bulunmasının hükümetin Sayıştay üzerinde kurduğu baskının artık ne boyutlara ulaştığını gösterdiğini söyleyen CHP’li Develi, “Rüşvet hediye oluyorsa, bu durumu da Bakanın küçük bir ricası olarak mı görmemiz gerekiyor? Sayıştay kendi raporlarını otosansürle kuşa çeviriyor. Şimdi doğrudan Bakan; kendisini denetleyen müfettişlere yönelik ‘Kanuna aykırı davranırsak bizi idare edin’ demesi Sayıştay’daki sansürün ne boyuta ulaştığını da gösterdi” diye konuştu. Sayıştay’ın Meclis adına denetim yapmakla yükümlü olduğunu vurgulayan Develi, “Artık Sayıştay üzerindeki baskı ortaya çıktı. Sayıştay, Meclis adına denetlemeyi yapmazsa yolsuzluklar nasıl tespit edilecek? Bakan doğrudan kendini denetleyen denetçilere ‘Beni idare et’ diyor. Bu denetçiler nasıl rapor yazabilir?” değerlendirmesini yaptı.