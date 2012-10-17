CHP Apaydın Kampı raporuna muhalefet şerhi koydu

Hülya Karabağlı

Ankara

CHP, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun Apaydın Kampı raporuna muhalefet şerhi koydu. “Yabancı asker kişilerin Türkiye’de barındırılması ancak TBMM’nin izin vermesine bağlıdır. TBMM tarafından böyle bir izin verilmemiş olup anayasal suç işlenmiştir” dendi.

Ankara Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Levent Gök, Apaydın Kampı hakkında komisyon üyesi Mahmut Tanal, Sinan Aygün’le ortaklaşa verilen muhalefet şerhini açıkladı. Komisyon başkanlığına verilen şerhte, “ Bu rapor, Suriye’deki çatışmanın bir tarafı olarak, Suriyeli silahlı askerlere himaye sağladığı ve bunun da anayasaya aykırı olduğu çok açık bir gerçeklik iken, iktidarı anayasaya aykırı tutumu nedeniyle sorumluluktan kurtarmak amacıyla hazırlanmış hukuki dayanaktan yoksun bir rapordur” dendi. Şerh:

‘Aklama ziyaretine CHP alet edilmek istenmiştir’

''25 Ağustos 2012 tarihinde Hatay’da bir kısım CHP milletvekilleri sığınma kamplarını yerinde görmek üzere ziyaret etmek istemişlerdir.

Bunun için Vali ve diğer yetkililer aranmış, CHP Genel Merkezi aracılığıyla AFAD’a resmi başvuru yapılmıştır.

Milletvekili heyeti Apaydın Kampına yaklaşmışken kendilerine kampa giremeyecekleri ifade edilmiştir.

Milletvekillerinin kamptan içeri sokulmaması, kampta olup bitenlerin saklanması kamuoyunda tepki ile karşılaşınca, bu tepkileri gidermek amacıyla bir mizansen hazırlanmış ve buna uygun olarak, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun Apaydın Kampını ziyaret için Dışişleri Bakanlığı’na başvuracağını, talebin kabul edileceğini açıklayarak bir aklama ziyaretine komisyonumuzu alet etmek üzere yol göstermiş, adeta komisyona talimat vermiştir.

25 Ağustos 2012’de milletvekillerinden gizlenen kamp, bir hafta sonra bir aklama raporu üretilmesi amacıyla göstermelik bir ziyarete açılmış ve AKP’li komisyon üyeleri de bu amaca uygun davranmışlardır.

CHP talimatla toplanan ve talimat doğrultusunda inceleme yapan bu komisyonun oyununa gelmemiştir.''

‘Muhalifler Apaydın’ı karargâhları diye gösterdi’

''Apaydın Kampı Özgür Suriye Ordusu Komutanı olduğu herkesçe bilinen ve basına demeç vermekten kaçınmayan Riyad El Esad ve Suriye Ordusunda görev yapmaktan kaçan ve çatışmada taraf olan asker kişilerin himaye edildiği bir kamptır.

Hemen sınırda olan kampta, bu asker kişilerin Suriye’ye kolayca giriş-çıkış yapmaları, Suriye’deki çatışmayı bu kamptan sevk ve idare etmeleri, karargâh olarak kullanmaları Özgür Suriye Ordusu’nun karargâh adresi olarak burayı göstermeleri Türkiye halkından gizlenmiştir.

Apaydın Kampındakilerin durumu 1995 tarihli Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye’ye Kabul Edilenler Hakkında Yönetmelikle uyum içinde değildir.''

‘Türkiye, çatışmada taraf ülke konumuna düşürülmüştür’

''Bu askerler üçüncü bir ülkeyle fiilen savaş halinde bulunan bir ülkenin ordu mensupları değildir. Kendi ülkelerindeki bir iç çatışmada Suriye Ordusunda görev yapmaktan kaçan askerlerdir ve bu pozisyonları nedeniyle Apaydın kampında anılan yönetmelik çerçevesinde barındırılmaları yönetmeliğe her anlamda aykırıdır.

Türkiye bu tutumla bir ülkenin iç işlerindeki bir çatışmaya müdahale eden komşu ülke konumuna müdahale eden, bu çatışmada taraf olan bir konuma düşürülmüş bulunmaktadır.

Bu durum ülkemiz için tehlikeli bir durumdur. Atatürk’ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesine aykırıdır.''

‘Anayasal suç işlenmiştir’

''Yabancı asker kişilerin Türkiye’de barındırılması ancak TBMM’nin izin vermesine bağlıdır. TBMM’nce böyle bir izin verilmemiş olup anayasal suç işlenmiştir.

İktidarın bu anayasal suç nedeniyle siyasi ve hukuki sorumluluğu bulunmaktadır.''