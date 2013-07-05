CHP anketinde Gürsel Tekin sürprizi

Yerel seçime kısa bir süre kala partilerde hararetli bir çalışma yaşanırken, yapılan anketlerle de seçmenin beklentileri araştırılıyor. Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini kazanmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adaylar üzerinde titizlikle çalışıyor. CHP'nin ORC Araştırma Şirketi'ne yaptırdığı "Sol seçmenin beklenti ve tercihleri" anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Sol seçmen İstanbul adaylığı için Gürsel Tekin'den yana görüş belirtirken, son dönemlerde ismi sık sık gündeme gelen Mustafa Sarıgül ikinci sırada yer aldı.

Ankara’ya Günaydın

Ankara'yı da AK Parti'den almak isteyen CHP, bu il için de 3 ismin üzerinde yoğunlaşmış durumda. Gökhan Günaydın, Murat Karayılçın ve Sinan Aygün isimleri sol seçmenin önüne sunulurken, listede Gökhan Günaydın ismi ön plana çıkıyor. Ankara için en güçlü adaylar arasında gösterilen Karayalçın ise ikinci sırada yer alıyor. CHP'nin kalesi olarak gösterilen illerin başında gelen İzmir için de Hakan Tartan ismi ön plana çıkıyor. Sol seçmenin yüzde 38'i Tartan'ın başkan adayı olmasını isterken, Aziz Kocaoğlu'na destek yüzde yüzde 22’de kaldı. Ankette sol seçmen, CHP tabanında da sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na güvendiği yönünde görüş belirtti.