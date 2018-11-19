CHP anketi: AKP'li seçmenin yüzde 42'si 'refah seviyesi düştü' dedi

CHP’nin yaptırdığı ankette Türkiye’nin en önemli sorunu sıralamasında birinci yüzde 54.6 oranla ekonomi, ikinci sırada ise yüzde 13.4 oranla işsizlik gelirken, buna göre seçmenin yüzde 68’i ekonomiden kaynaklı sorunları Türkiye’nin en önemli sorunu olarak görüyor. AKP seçmenleri arasında refah seviyesinin düştüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 42.2 oldu.

Ankette Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 56.2 olurken, refah düzeyinin kötüleştiğini düşünenlerin oranı da yüzde 63.3 oldu. İş Bankası’nın CHP’deki hisselerinin devredilmesini doğru bulmayanların oranı da yüzde 59.7 oldu.

Öte yandan AKP seçmeni içinde yargının bağımsız olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’nin Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar şirketine ekim ayında yaptırdığı ankette ekonomik krize ilişkin çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Anket sonuçları ekonomik krizin yaşanmadığı söyleminin vatandaşta hiçbir karşılığı olmadığını gösterirken, bu söylemin aksine vatandaşın ekonomi kaynaklı pek çok sorun yaşadığını da gözler önüne serdi.

Anket sonuçlarına göre, “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusuna verilen yanıtın başında yüzde 54.6 oranıyla ekonomi geldi. Aynı soruya ikinci sırada verilen yanıt ise yüzde 13,4 oranıyla işsizlik oldu. Buna göre ankete katılanların yüzde 68’i ekonomiden kaynaklı sorunları Türkiye’nin en önemli sorunları olarak görüyor.

"Gidişat iyi değil"

Anket sonuçlarında Türkiye’nin gidişatı başlığı altında yer alan verilere göre Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 56,2 olurken, ülkenin iyiye gittiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 24 oldu. Türkiye’nin ne iyiye ne kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 16.1 olurken, bu soruya yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 3.7 oldu. AKP seçmenleri arasında Türkiye’nin kötüye gittiği yanıtını verenlerin oranı yüzde 29.6 olarak gerçekleşti.

Anket çalışması kapsamında refah düzeyine ilişkin yöneltilen sorulara verilen yanıtta geçim şartlarının kötüleştiğini düşünenlerin oranı yüzde 63.3 oldu. Geçim şartlarının iyileştiğini düşünenlerin oranı yüzde 12,1 olurken, herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 19.1 olarak gerçekleşti. AKP seçmenleri arasında refah seviyesinin düştüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 42.2 oldu.

Anket kapsamında, “Hükümeti, enflasyonla mücadele kapsamında başarılı buluyor musunuz?” sorusu da yöneltilirken, bu soruya verilen yanıtların başında yüzde 45.8 oranıyla “Başarısız buluyorum” geldi. İkinci sırada Yüzde 29.8 oranıyla başarılı bulanlar gelirken, bu soruya fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 24.4 oldu.

"Gelir düştü, gider arttı"

Ankette “Son altı ayda gelir kaybı yaşadınız mı?” sorusu da yöneltilirken, ortaya çıkan sonuçlar gelir kaybının büyük bir sorun haline geldiğini gösterdi. Sonuçlara göre son altı ay içerisinde gelir kaybı yaşadığını belirtenlerin oranı yüzde 59.8 olurken, gelir kaybı yaşamadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 40.2 oldu. AKP seçmenleri arasında gelir kaybı yaşadığını belirtenlerin yüzde45.3 olarak gerçekleşti. Ankette “Son altı ayda gideriniz arttı mı?” sorusuna da yüzde 78.8 oranıyla “Evet arttı” yanıtı verildi. AKP’ye oy verdiğini belirten seçmenin yüzde 74.4’ü de giderinin arttığını bildirdi.

CHP'nin İş Bankası hisseleri de soruldu

Anket çalışması kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devredelip edilmemesiyle ilgili tartışma da soruldu. Yalnızca bu tartışmadan haberi olanlardan alınan yanıta göre İş Bankası’ndaki hisse devrini doğru bulmayanların oranı yüzde 59.7 olurken, doğru bulanların oranı ise yüzde 39.2 olarak gerçekleşti.

Vatandaş, yargıyı bağımsız ve adil bulmadı

Anket çalışması kapsamında ABD’li rahip Brunson davasında yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye’de yargı bağımsızlığı konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin de vatandaşın görüşü alındı. Bu kapsamda, “Türkiye’de yargının bağımsız ve adil olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna “Hayır, düşünmüyorum” diyenlerin oranı yüzde 58,1 olurken, “Evet, düşünüyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 27,9 oldu. Bu soruya yanıt vermeyenlerin oranı ise yüzde 14 olarak hesaplandı. AKP seçmeni içinde yargının bağımsız olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.