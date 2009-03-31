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Politika

CHP, Ankara'da sonuçlara itiraz ediyor

CHP Ankara İl Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz edecek. İtiraz dilekçeleri bugün verilecek

31 Mart 2009 03:00

CHP Ankara İl Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz edecek. İtiraz dilekçeleri, bugün Ankara İl ve ilçe seçim kurullarına verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in dördüncü kez kazandığı seçimlerle ilgili şüpheleri olduğunu anlatan CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı, şunları söyledi:

"Sonuçlar partimiz gözlemcilerinin aldıkları sandık sonuçlarıyla çelişiyor. Yapılan işlemler ve uygulama, yasaya ve YSK genelgesine aykırıdır. Propaganda süreci aykırılıkları, seçim gecesi elektriklerin sıklıkla kesilmesi, sandık ve torba kaçırmalarıyla ilgili de itirazlarımızı yapacağız. Biz vatandaşımızın her türlü tercihine ve kararına saygılıyız. Ama bu seçimlerle ilgili ciddi şüphelerimiz var. Gerekirse hakkımızı mahkemede arayacağız."

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